Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Podcast – Θανάσης Παπαγεωργίου: «Ο αληθινός Μποστ φάνηκε όταν έφυγε από την “Καθημερινή”»

PODCAST PAPAGEORGIOU SITE 08.02

Ολοκληρώνονται τον Μάρτιο οι παραστάσεις για «Το επάγγελμα της μητρός μου», μια μοναδική κωμωδία – διασκευή στο ομώνυμο διήγημα του ΜΠΟΣΤ, στο Θέατρο ΣΤΟΑ.

Το έργο έγραψε και σκηνοθέτησε ο Θανάσης Παπαγεωργίου και παίζεται με εξαιρετική αποδοχή για τρίτη χρονιά. Έργο προχωρημένο για την εποχή του, που απομυθοποιεί κοινωνικά ταμπού και καταστάσεις με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο. Στον ρόλο της μητέρας είναι η Εύα Καμινάρη, ενώ ο σκηνοθέτης ερμηνεύει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Θέλοντας να τονίσει τη σχέση του θεάτρου του με τον σπουδαίο κειμενογράφο και εικαστικό, είπε ότι ΣΤΟΑ και ΜΠΟΣΤ θεωρούνται δύο αλληλένδετα στοιχεία στην ελληνική σκηνή, αφού επτά φορές ανέβηκαν στο θέατρο αυτό, με τεράστια καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, έργα του μοναδικού σατιρικού μας συγγραφέα. Τώρα, ένας καινούργιος Μποστ έρχεται να προστεθεί σ’ αυτή την αλυσίδα μποστικών κειμένων, με ένα έργο που βασίστηκε πάνω σε ένα διήγημά του, το οποίο γράφτηκε το 1961 για την «Καθημερινή», στην οποία εργαζόταν τότε.

Το διήγημα αυτό έγινε η αιτία της απόλυσής του Μποστ από την Ελένη Βλάχου, εκδότρια της «Καθημερινής», η οποία, μόλις το διάβασε, θεώρησε ότι ο Μποστ είχε ξεπεράσει κάθε όριο ευπρέπειας. Ο Θανάσης Παπαγεωργίου είπε χαρακτηριστικά ότι ο αληθινός Μποστ φάνηκε όταν έφυγε από την «Καθημερινή» και ξεδίπλωσε αλλού το ταλέντο του.

Εκτός από αυτή την παράσταση, αναφέρθηκε και στο άλλο έργο που παίζεται στο Θέατρο ΣΤΟΑ, που είναι «Ο πατέρας» του Φλοριάν Ζέλλερ. Εδώ ερμηνεύει τον πολύ απαιτητικό ρόλο του «πατέρα με άνοια» και τόνισε ότι, ακόμα και σήμερα, στην ώριμη ηλικία που βρίσκεται, του αρέσει να ερμηνεύει και να σκηνοθετεί δύσκολους ρόλους, που στην ουσία είναι άγνωστοι.

