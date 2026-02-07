search
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

07.02.2026 07:06

Podcast – Γιώργος Σκαμπαρδώνης: «Έγραψα κείμενο “ψαροκόκαλο” των κρίσιμων στιγμών του Βασίλη Τσιτσάνη»

07.02.2026 07:06
PODCAST SKABARDONIS SITE 07.02

Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη, μια ξεχωριστή αφηγηματική συναυλία με σημαντικούς ερμηνευτές και ηθοποιούς επί σκηνής θα ζωντανέψει στο Θέατρο Παλλάς το έργο και την εποχή του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, για δύο μόνο βραδιές.

Με τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιώργου Παπαγεωργίου και κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για αυτή τη βραδιά από τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη.

Με αυτή την αφορμή, ο σπουδαίος συγγραφέας μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της παράστασης, όπου οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές από καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Κότσιρας, η Ρένα Μόρφη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ανατολή Μαργιόλα και ο Apon. Αφηγητής της βραδιάς θα είναι ο Γιάννης Στάνκογλου. Μαζί, βεβαίως, με την «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης», με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου, θα πλέξουν παλιούς και νέους ήχους, δημιουργώντας ένα πραγματικά μοναδικό αποτέλεσμα που θα συνδέσει το παρελθόν με το σήμερα.

Ο συγγραφέας, αναφερόμενος στον τρόπο που έγραψε τα κείμενά του, είπε ότι είναι ένα «ψαροκόκαλο των κρίσιμων στιγμών της ζωής του Βασίλη Τσιτσάνη». Για τον σημαντικότερο δημιουργό της ελληνικής λαϊκής μουσικής είπε ότι: «Ο Τσιτσάνης είναι γέννημα και προοπτική του ρεμπέτικου και του Μάρκου Βαμβακάρη».

Ακόμα πρόσθεσε ότι πήρε το ρεμπέτικο και του έδωσε άλλη διάσταση, έκανε το λαϊκό τραγούδι αποδεκτό από όλους. Εξήγησε τον τρόπο που παρουσίαζε ο σπουδαίος Τρικαλινός τα προγράμματα στο μαγαζί που τραγουδούσε, δηλαδή πώς έφτιαχνε την αλληλουχία των τραγουδιών, προκειμένου να φτιάξει ένα πραγματικό γλέντι. Επίσης τόνισε ότι: «Ακόμα και η οδύνη στο έργο του Τσιτσάνη γίνεται ηδονικά απολαυστική».

Κλείνοντας τη συζήτηση είπε χωρίς περιστροφές ότι: «Ο Τσιτσάνης είναι ακρογωνιαίος λίθος του Ελληνικού Πολιτισμού».

