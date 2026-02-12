Podcast – Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Ο ρόλος της Μέριλιν με έριξε σε αχαρτογράφητα νερά»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Χόλυγουντ, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Πολιτεία Πολιτισμού, παρουσιάζουν την παράσταση «Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase».

Πρόκειται για ένα νέο έργο που υπογράφει η Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολλάρι και παρουσιάζεται από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο ARTBOX FARGANI THEATER.

Ένα έργο φόρο τιμής για μια μοναδική προσωπικότητα που «πέθανε όπως έζησε: έρμαιο. Ρημαγμένη. Γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σ’ ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της…».

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ενώ στον ρόλο του αφηγητή είναι ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στην υπόθεση της παράστασης, λέγοντας ότι στις 5 Αυγούστου 1962 η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Πίσω από την εικόνα κρύβεται μια γυναίκα μόνη και ευάλωτη. Και πίσω από αυτήν, μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης και αποφασιστικότητας. Ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα λαμπερή και ταυτόχρονα απελπισμένη. Εκκινώντας από τη νύχτα του θανάτου της, η ζωή της Μέριλιν ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις και μαρτυρίες. Ισχυροί άνθρωποι του πολιτικού και του καλλιτεχνικού κόσμου, γάμοι, ερωτικές σχέσεις και οικεία πρόσωπα διαπερνούν τη ζωή της, μια ζωή που ακροβατεί ανάμεσα στη ματαιοδοξία και στην ανάγκη για αληθινή σύνδεση. Μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση για ένα σύμβολο που αποκαλύπτεται στις πιο ανθρώπινες και ευάλωτες πλευρές του. Δεν δίστασε να μιλήσει για τις δυσκολίες που έχει η ερμηνεία αυτού του ρόλου, παρά την εμπειρία της.

Χαρακτηριστικά είπε ότι ο ρόλος αυτός την έριξε σε αχαρτογράφητα νερά. Είναι ένας ρόλος-πρόκληση που την αναγκάζει να πέσει σε «γκρεμό» χωρίς δίχτυ ασφαλείας. Βέβαια, σχετικά με τη ζωή της ηρωίδας της, είπε ότι αφορά όλες τις γυναίκες. Απαντώντας στην ερώτηση αν η ίδια ήταν ή είναι sex symbol, είπε κατηγορηματικά ότι ποτέ δεν ένιωσε έτσι, αν και πολλοί της είχαν αποδώσει αυτόν τον χαρακτηρισμό.

