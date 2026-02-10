search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 08:58
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10.02.2026 06:50

Podcast – Ραφίκα Σαουίς: «Θέλω να δω στην Επίδαυρο μαύρους ηθοποιούς, να σπάσει το στερεότυπο»

10.02.2026 06:50
PODCAST SAOYIS SITE 10.02

Στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη έγινε μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Ρόλοι χωρίς σύνορα: type casting και πρόσβαση στη σκηνή». Η καλλιτεχνική επιμέλεια ήταν της ηθοποιού, δραματουργού και σκηνοθέτριας Ραφίκας Σαουίς. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε ότι η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Bristol Old Vic, έναν από τους ιστορικότερους θεατρικούς οργανισμούς της Ευρώπης, που σήμερα διευθύνεται από τη Νάνσι Μεντίνα (μία από τις πιο σημαντικές μαύρες σκηνοθέτριες στην Ευρώπη), με μεγάλες επιτυχίες στο National Theatre της Αγγλίας και διεθνή παρουσία.

Τόνισε χωρίς περιστροφές ότι, στην Αθήνα, που είναι σήμερα μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, δεν το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται στο θέατρο. Έτσι περιορίζεται και ασυνείδητα αποκλείεται η μαύρη κοινότητα. Πριν από δύο χρόνια, πρόσθεσε, είδαμε τον Άμλετ στη Royal Shakespeare Company με μαύρο πρωταγωνιστή και πραγματικά ήταν από τις πιο δυνατές αναγνώσεις του έργου που έχουν υπάρξει.

Το πάνελ, τόνισε, έρχεται ως απαραίτητη δράση από τα μέλη της θεατρικής κοινότητας, με δημόσια ορατότητα και διάλογο, για: «να μιλήσουμε καθαρά για το type casting, για το ποιος “χωράει” στη σκηνή σήμερα και πώς μπορεί η ελληνική δραματουργία και η ελληνική σκηνή να αντικατοπτρίσει την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε».

Επίσης εξέφρασε την επιθυμία της να ανοίξει η Επίδαυρος και στους μαύρους ηθοποιούς και έτσι να σπάσουν τα στερεότυπα.

Ακόμη αναφέρθηκε στο πλαίσιο της Ελλάδας, τι ρόλους παίρνουν συνήθως οι μαύροι ηθοποιοί και τι ρόλους δεν παίρνουν σχεδόν ποτέ, και πώς γεννήθηκε η ανάγκη για αυτή τη δράση στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη. Τόνισε δε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους μαύρους ηθοποιούς, αλλά το ίδιο το ελληνικό θέατρο: τι χάνει η σκηνή όταν βλέπουμε συνεχώς τους ίδιους τύπους σωμάτων, προσώπων και ιστοριών. Κλείνοντας τη συνομιλία, εξέφρασε την ευχή για ελεύθερη πολυπολιτισμική σκηνή και ρόλους χωρίς σύνορα.

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Θανάσης Παπαγεωργίου: «Ο αληθινός Μποστ φάνηκε όταν έφυγε από την “Καθημερινή”»

Podcast – Γιώργος Σκαμπαρδώνης: «Έγραψα κείμενο “ψαροκόκαλο” των κρίσιμων στιγμών του Βασίλη Τσιτσάνη»

Podcast: Αλάσκα – Στο Ανκορέιτζ των Ινουΐτ, γέφυρα με τη Γροιλανδία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidon new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

surgery_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής – Γιατρός έκανε αμυγδαλεκτομή για… 20 ευρώ

peiramatika sxoleia new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επίθεση εξωσχολικού μαθητή σε καθηγητή με γροθιές και κλωτσιές – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 43χρονος αστυνομικός πέθανε στον ύπνο του

tzobanaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Τζομπανάκη: «Δεν με τρομάζει ο θάνατος με την έννοια της διακοπής της ζωής, πιστεύω στην επόμενη φάση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 08:58
paidon new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ακτίνα αισιοδοξίας για το κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι – Τι περιμένουν ποι γιατροί

surgery_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής – Γιατρός έκανε αμυγδαλεκτομή για… 20 ευρώ

peiramatika sxoleia new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επίθεση εξωσχολικού μαθητή σε καθηγητή με γροθιές και κλωτσιές – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

1 / 3