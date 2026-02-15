Podcast – Λάζαρος Γεωργακόπουλος: «Για ένα like σήμερα γίνονται εγκλήματα»

Ο «Αγαπητικός της βοσκοπούλας» γίνεται ένα ολοκαίνουριο μιούζικαλ, με πρωτότυπη μουσική και ενορχήστρωση από τον Θοδωρή Οικονόμου και καινούριο κείμενο σε δεκαπεντασύλλαβο, στίχους και σκηνοθεσία από τον Γιάννη Καλαβριανό.

Βασισμένο στην πολυαγαπημένη ιστορία του ομώνυμου έργου του Δημήτριου Κορομηλά και φτιαγμένο από την αρχή, ζωντανεύει με έναν θίασο 17 εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών: οι ηθοποιοί Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας, Στέλλα Αντύπα, Μαριάμ Ρουχάτζε, Ευσταθία Λαγιόκαπα, Χρήστος Γκρόζος, Φάνης Κοσμάς και η Τάνια Τσανακλίδου μας καλούν να ταξιδέψουμε σε ένα από τα πιο γνωστά ειδύλλια της Ελλάδας. Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του στην παράσταση και τόνισε ότι το μιούζικαλ είναι ένα πολύ δύσκολο είδος, μιας και απαιτεί πολλές ικανότητες από τον ηθοποιό. Ακόμη, είπε πως μέσα από το κείμενο της παράστασης θίγονται πολλά σύγχρονα θέματα της κοινωνίας και της γυναίκας.

Υπογράμμισε, συγκρίνοντας εκείνη την εποχή που γράφτηκε το έργο με τη σημερινή, ότι η αγάπη και ο έρωτας σήμερα μας λείπουν πολύ. Μιλάμε για αυτά τα θέματα πλέον με sms. Επίσης, αναφέρθηκε και στην απουσία του από τις τηλεοπτικές σειρές αυτής της σεζόν, λέγοντας ότι δεν του προτάθηκε κάτι, ώστε να παίξει σε κάποια σειρά. Τέλος, σχολίασε την τρέχουσα επικαιρότητα, λέγοντας ότι ο σημερινός παραλογισμός μάς τρομάζει όλους σε σχέση με το αύριο που έρχεται. Σήμερα, για ένα like γίνονται εγκλήματα, είπε, κλείνοντας τη συζήτηση.

