Podcast – Κώστας Φιλίππογλου: «Όταν ξεκινάμε μια παράσταση, λέμε: θα έρθει κανείς να μας δει;»

Ο Κώστας Φιλίππογλου σκηνοθετεί την ομάδα ΒίΔα και παρουσιάζει, στο καινούργιο Θέατρο ΜΕΤΣ της Άννας Μενενάκου και του Σωτήρη Τσαφούλια, την παράσταση του έργου «Εσύ και τα σύννεφά σου» του Γάλλου συγγραφέα Έρικ Βέστφαλ.

Το έργο ανεβαίνει σαν ένα κωμικό υπαρξιακό θρίλερ, όπου το γέλιο παγώνει και ο τρόμος γίνεται καθημερινότητα.

Με αυτή την αφορμή, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr.

Είπε ότι η παράσταση εγκαινιάζει το νέο, μικρής κλίμακας, Θέατρο ΜΕΤΣ, όπου, με τη χρήση της τεχνολογίας και των πολυμέσων, ο θεατής μπαίνει μέσα στο μυαλό, τις παραισθήσεις, τον ψυχισμό και τον κόσμο των ηρώων. Σχετικά με την υπόθεση του έργου, εδώ έχουμε: δύο αδερφές, αποκομμένες από τον έξω κόσμο και εγκλωβισμένες σε ένα σπίτι, ζουν μέσα σε έναν φαύλο κύκλο εγκλεισμού, ψυχικής ασθένειας και θρησκευτικού παροξυσμού. Το σπίτι μετατρέπεται ταυτόχρονα σε καταφύγιο και φυλακή. Ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ και τον τρόμο, φωτίζοντας τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ανάγκης για νόημα, λύτρωση και έλεγχο.

Από τη συζήτηση δεν απουσίασε και η αναφορά του στις δυσκολίες του ανεβάσματος μιας νέας παράστασης, αλλά και το καρδιοχτύπι των συντελεστών της σχετικά με την εμπορική επιτυχία της. Ακόμη, μίλησε και για τις πολλές συνεργασίες του με θέατρα του εξωτερικού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ανοιχτή πόρτα της «Δύσης» γεμίζει τις μπαταρίες του. Τέλος, μίλησε με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του στη μίνι σειρά «Ριφιφί», που παίχτηκε από συνδρομητικό κανάλι, και ευχήθηκε να μπορέσει να το δει όλος ο κόσμος και στην ελεύθερη τηλεόραση.

