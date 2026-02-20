search
20.02.2026
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

20.02.2026 06:46

Podcast – Μπερλινάλε: Το Φεστιβάλ Βερολίνου πριν και μετά την πτώση του τείχους

20.02.2026
Τι κάνει το κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου να ξεχωρίζει από τις δύο ανταγωνιστικές του διοργανώσεις, στις Κάννες και στη Βενετία, από τη στιγμή ακόμη της γέννησής του, το 1951;

Tο γεγονός ότι πέρα από το ενδιαφέρον για την έβδομη τέχνη, η Μπερλινάλε λοξοκοίταζε προς την πολιτική. Ο κύριος λόγος της ίδρυσης και της ανάπτυξής του έχει να κάνει με την απόδειξη της Δύσης πως υπερισχύει και φέγγει καταμεσής της τότε Ανατολικής Γερμανίας. Παρακολουθούμε τον τρόπο διοργάνωσής του στα τελευταία χρόνια πριν από την πτώση του τείχους, αλλά και μετά, όταν το Βερολίνο ήταν πλέον πρωτεύουσα της ενιαίας Γερμανίας.

Η φιλοσοφία της δεκαήμερης γιορτής παρέμεινε ίδια και μετά το 2000, όταν ο τόπος τέλεσής του μετακόμισε στην Ποτσντάμερ πλατζ, σε εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, υπογεγραμμένες από τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Ισοζάκι. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα, το Πανοράμα και το Φόρουμ παραμένουν οι στύλοι του θεσμού, με πολύ περισσότερες ταινίες, με πολλαπλάσιο αριθμό προσκεκλημένων από το παρελθόν. Τέτοιες μέρες, κάθε Φεβρουάριο, η Μπερλινάλε ανοίγει τις πολλές αίθουσές της. Πάμε να τις επισκεφθούμε!

