search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 07:39
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

21.02.2026 07:20

Podcast – Μελέτης Ηλίας: «Η κουλτούρα μας είναι στο μπουζούκι και όχι στο θέατρο»

21.02.2026 07:20
PODCAST MELETIS SITE 21.02

Μετά τα συνεχόμενα sold out για δύο χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Βέροια, η εκρηκτική κωμωδία «Λαπωνία» των Μάρκ Ανζελέτ και Χριστίνα Κλεμέντε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για λίγες παραστάσεις, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, από τις 6 Μαρτίου, με τους: Μελέτη Ηλία, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη και Σπύρο Τσεκούρα.

Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης, είπε ότι με φόντο τη χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν και κλαίνε. Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως, η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα. Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών, αλλά και ανείπωτων μυστικών που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.

Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μίλησε ακόμα και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο θέατρο, λέγοντας ότι το ελληνικό θεατρικό κοινό είναι περιορισμένο σε σχέση με τα πολλά θέατρα και τους πολλούς ηθοποιούς που αποφοιτούν ετησίως από τις σχολές.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του Alpha: «Το Σόι σου», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και στα προσεχή καλοκαιρινά του σχέδια. Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τα πολλά διαφορετικά είδη θεάτρου τα οποία υπηρετεί, είπε ότι: «Η ολοκλήρωση του ηθοποιού έρχεται μέσα από τα διαφορετικά είδη τα οποία μπορεί να παίξει».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Μπερλινάλε: Το Φεστιβάλ Βερολίνου πριν και μετά την πτώση του τείχους

Podcast – Βασίλης Σκουλάς: «Το ταλέντο σε μένα φανερώθηκε 8 χρονών»

Podcast – Κώστας Φιλίππογλου: «Όταν ξεκινάμε μια παράσταση, λέμε: θα έρθει κανείς να μας δει;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxi attiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

seismos_evritania
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στο Καρπενήσι

maxus
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MAXUS T60 MAX: Το διπλοκάμπινο pick-up με τους 215 ίππους

evangelos-venizelos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βενιζέλος ενοχλεί τη ΝΔ περισσότερο απ’ όλους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

lazopoulos_1408_1920-1080_new
MEDIA

Mega: Ετοιμάζει… βαλίτσες με δηκτικό χιούμορ αλά Λαζόπουλου και με τη «βούλα» του ΕΚΚΟΜΕΔ

kefalogianni 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη: Παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους

karalis manolo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Καραλής «έσπασε» τα 6 μέτρα στο Λιεβέν και κατέκτησε την κορυφή (Video)

opeka 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται σάρωση σε επιδόματα 5,5 δισ. ευρώ στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.02.2026 07:39
vroxi attiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Διακοπή κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο λόγω καθίζησης

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

seismos_evritania
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στο Καρπενήσι

1 / 3