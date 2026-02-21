Podcast – Μελέτης Ηλίας: «Η κουλτούρα μας είναι στο μπουζούκι και όχι στο θέατρο»

Μετά τα συνεχόμενα sold out για δύο χρόνια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο και Βέροια, η εκρηκτική κωμωδία «Λαπωνία» των Μάρκ Ανζελέτ και Χριστίνα Κλεμέντε, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, έρχεται και πάλι στην Αθήνα, για λίγες παραστάσεις, στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη, από τις 6 Μαρτίου, με τους: Μελέτη Ηλία, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη και Σπύρο Τσεκούρα.

Με αυτή την αφορμή, ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση της παράστασης, είπε ότι με φόντο τη χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν και κλαίνε. Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως, η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα. Μια παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών, αλλά και ανείπωτων μυστικών που οδηγούν σε ανατρεπτικές καταστάσεις.

Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία που ανεβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μίλησε ακόμα και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο θέατρο, λέγοντας ότι το ελληνικό θεατρικό κοινό είναι περιορισμένο σε σχέση με τα πολλά θέατρα και τους πολλούς ηθοποιούς που αποφοιτούν ετησίως από τις σχολές.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά του Alpha: «Το Σόι σου», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και στα προσεχή καλοκαιρινά του σχέδια. Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με τα πολλά διαφορετικά είδη θεάτρου τα οποία υπηρετεί, είπε ότι: «Η ολοκλήρωση του ηθοποιού έρχεται μέσα από τα διαφορετικά είδη τα οποία μπορεί να παίξει».

