Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

03.03.2026 06:50

Podcast – Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στον σκληρό κόσμο της ξενιτιάς ζωντανεύει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, σε πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνου Σαμαρά και σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου.

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση. Καθοριστική είναι η παρουσία της Ρίτας (Μπέσσυ Μάλφα), μιας γυναίκας σκληραγωγημένης από τη βία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, που έχει μάθει να επιβιώνει με κάθε κόστος. Με αυτή την αφορμή, η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr. Σχετικά με τον ρόλο της, είναι μια μετανάστρια της προηγούμενης γενιάς, με τραυματικές εμπειρίες για τις οποίες δύσκολα θα μιλήσει. Πλέον παλεύει στη ζούγκλα της Νέας Υόρκης και καταφέρνει να επιβιώνει «the hard way». Απόδειξη, το νυχτερινό κλαμπ που φέρει το όνομά της και πουλάει αλκοόλ εν μέσω ποτοαπαγόρευσης. Όμως όλα αυτά δεν έρχονται χωρίς επικίνδυνα ρίσκα και σκοτεινές συμφωνίες.

Εκτός από την παράσταση του Θεάτρου Παλλάς, μίλησε ακόμα και για τις τηλεοπτικές της συμμετοχές, τόσο στη σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», αλλά και για την επικείμενη σειρά στο ίδιο κανάλι, «Το Κάμπινγκ». Από τη συζήτηση δεν μπορούσε να απουσιάσει και η αναφορά της στην τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά και στις κόρες της που κάνουν τη δική τους καριέρα, τις Σκιαδαρέσες.

Σχολιάζοντας πρώτα τα τελευταία τραγικά πολεμικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή, είπε ότι σήμερα η σκέψη της πηγαίνει στα παιδιά όλου του κόσμου κι όχι μόνο στα δικά της. Εξέφρασε την απογοήτευσή της σχετικά με το γεγονός ότι, ενώ γίνεται προσπάθεια μέσα από την τέχνη να οδηγηθούν στην κάθαρση μερικά μυαλά, αυτό είναι τελικά μάταιο. Τέλος, σχετικά με τις Σκιαδαρέσες, τόνισε τη σοβαρή κατάρτισή τους τόσο στην υποκριτική όσο και στη μουσική μέσα από τις σπουδές τους. Υπογράμμισε, κλείνοντας, τον απλό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις live εμφανίσεις τους.

