Podcast: Ιράν – Στο Ισπαχάν οι βόμβες σκοτώνουν τα ρόδα

Μετά από την περιήγησή μας στην Τεχεράνη, κατηφορίζουμε προς τον περσικό νότο, ξεκινώντας από την πόλη του Καζάν, την πύλη για το ταξίδι, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι. Στο Καζάν, ένα παζάρι στο κέντρο του, αποτελεί τον ιδιαίτερο χρωματισμό του, αλλά το εμβληματικό του σημείο είναι οι κήποι του, από τους καλύτερους της χώρας. Το σκηνικό της πόλης ολοκληρώνουν κάποιες παλιές κατοικίες πλουσίων, με ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, όμως, μας περιμένει το μαγικό Ισπαχάν ( με την προφορά που το μάθαμε στην Ελλάδα), όπου συναντάει κάποιος όλα τα μεγαλειώδη δείγματα πολιτισμού και τέχνης της δυναστείας των Σαφαβιδών, από το 1501 έως το 1736. Η πλατεία στο κέντρο της πόλης του ενάμιση εκατομμυρίου, έχει την πιο ζωντανή αγορά του Ισπαχάν, το μπαζάρ Μποζόργκ, δύο από τα ωραιότερα τζαμιά, το Μαζγιέντ και το Χακίμ, μια μνημείο μένη γέφυρα στον ποταμό Ζαϊαντέχ και το παλάτι Καχ Σαχέλ Σοτούν. Το εσωτερικό του αναδεικνύει την τέχνη του φωτός και τα παιχνιδίσματά του με τα νερά, το γυαλί και τους γύρω κήπους. Αυτοί κι αν αποτελούν σπουδαία περσική τέχνη. Η φύση στην υπηρεσία του διαλογισμού.

