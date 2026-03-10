search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

10.03.2026 06:50

Podcast – Σταύρος Σιόλας: «Το έντεχνο τραγούδι δεν το θέλουν πια ούτε οι “έντεχνοι” σταθμοί»

10.03.2026 06:50
PODCAST SIOLAS SITE 10.03

Ο Σταύρος Σιόλας παρουσιάζει την «Πόλη Μαγική» των τραγουδιών του στο Stage 7, με τη συγκινητική του φωνή και τα ατμοσφαιρικά του τραγούδια, που εμπεριέχουν και αναδεικνύουν το μουσικό ιδίωμα της καταγωγής του, και όχι μόνο, καθώς και, κατ’ επέκταση, το μεγαλείο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος που θα παρουσιάσει, είπε ότι σημαντικός άξονας της παράστασης θα είναι ο χατζηδακικός λυρισμός, όπως διαφαίνεται και από τον τίτλο, τον οποίο θα υπηρετήσει μαζί με εξαιρετικούς ερμηνευτές που έχουν ερμηνεύσει τραγούδια του και θα τα μοιραστούν μαζί του επί σκηνής. Έτσι, το Σάββατο 14 Μαρτίου ο Γιώργος Περρής και ο Νίκος Ψημίτης θα είναι καλεσμένοι του, ενώ το Σάββατο 21 Μαρτίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Μελίνα Κανά θα είναι μαζί του στη σκηνή του Stage 7. Ακόμη θα ακουστούν και οι διαχρονικές επιτυχίες του, όπως «Της Άρνης το Νερό», «Ο Γεροπλάτανος», «Τα Διόδια», «Κάθε Φορά», «Χωρίς Εσένα», «Σαν Χουάν» και τόσα άλλα.

Αναφέρθηκε επίσης στις μουσικές του επιρροές από την παράδοση της Μακεδονίας και της Θράκης, απ’ όπου κατάγεται. Επίσης μίλησε και για τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και πώς καταφέρνει να συνδυάζει την υποκριτική με την τραγουδοποιία. Σχολίασε επίσης την επιρροή που έχει στη μουσική σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία και ειδικότερα η χρήση του AI. Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πώς διαμορφώνεται σήμερα το ελληνικό τραγούδι και ποια είναι η προβολή του έντεχνου, που ο ίδιος υπηρετεί, από τα μέσα επικοινωνίας.

1 / 3