ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 09:45
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

08.03.2026 08:00

Podcast – Λευτέρης Γιοβανίδης: «Το εθνικό θέατρο της Τουρκίας μου πρότεινε να σκηνοθετήσω τον Ζορμπά»

08.03.2026 08:00
PODCAST GIOVANIDIS SITE 08.03

Ο Λευτέρης Γιοβανίδης αναλαμβάνει τη θεατρική διασκευή και τη σκηνοθεσία του Ζορμπά, μεταφέροντας το παγκόσμιας εμβέλειας μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, για πρώτη φορά σε σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, Μονή Λαζαριστών. Με τον Πασχάλη Τσαρούχα στο ρόλο του Αλέξη Ζορμπά.

Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης μιλησε στο topontiki.gr. Διευκρίνισε ότι πρώτα δέχτηκε πρόταση από το εθνικό θέατρο της Τουρκίας να ανεβάσει εκεί τον «Ζορμπά» πριν έρθει η πρόταση του ΚΘΒΕ. Παράλληλα εξήγησε τους λόγους που συνέβη αυτό. Σχετικά με το έργο αυτό του Νίκου Καζαντζάκη, ο Ζορμπάς αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ενσαρκώνοντας τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της στιγμής. Μέσα από το χαρακτήρα του αναδεικνύεται η διαρκής σύγκρουση ανάμεσα στον ορθολογισμό και το ένστικτο, ανάμεσα στον καθωσπρεπισμό και την αυθεντικότητα. Ο Ζορμπάς επιλέγει το πάθος, τη δράση, τη σωματική έκφραση και την εμπειρία ως βασικούς άξονες της ύπαρξής του, δημιουργώντας ένα πρότυπο ανθρώπου που ζει στο «εδώ και τώρα».

Δεν παρέλειψε όμως να τονίσει και την τεράστια σημασία του άλλου, εξ ίσου σημαντικού ηρώα του έργου, του Νίκου. Ο Νίκος στέκεται απέναντι στη ζωή με στοχασμό και δισταγμό. Θέλει να καταλάβει πριν ζήσει. Αναζητά απαντήσεις για το νόημα, για τον πόνο, για όσα βρίσκονται πέρα από το τέλος. Όμως η σκέψη του γίνεται συχνά βάρος. Όσο περισσότερο προσπαθεί να εξηγήσει τη ζωή, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από αυτήν. Στο σημείο αυτό ο σκηνοθέτης υπερθεμάτισε για τον Νίκο και τη σημασία του ρόλου του. Ο Ζορμπάς, αντίθετα, παλεύει με τη ζωή όπως είναι. Δεν αρνείται τον Θεό, αλλά δεν τον αναζητά μακριά από τον άνθρωπο. Τον ψάχνει στη γη, στο σώμα, στον έρωτα, στη χαρά και στην αποτυχία. Η σχέση του με τον κόσμο είναι μια συνεχής δοκιμασία… να πέφτεις, να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις.

Δεν νικά τον φόβο του θανάτου επειδή τον ξεχνά, αλλά επειδή ζει μαζί του. Σαν να γνωρίζει πως τίποτα δεν χαρίζεται και πως το μόνο που μένει στον άνθρωπο είναι ο τρόπος που θα σταθεί απέναντι στη ζωή. Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στην επικαιρότητα με τον Λευτέρη Γιοβανίδη να παραδέχεται ότι επηρεάζεται η δουλειά του από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, λέγοντας επίσης ότι «νοιώθω να συμβαίνουν πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε καθόλου. Είμαστε θεατές σε όποια πληροφορία μας δίνεται».

