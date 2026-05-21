Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Στον Μυστρά βρέθηκαν σήμερα, 21/5, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, μαζί με τον γιο τους, Κωνσταντίνο, που έχει την ονομαστική του εορτή.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, δημοσιεύοντας φωτογραφία μαζί με τον γιο της, με φόντο την καστροπολιτεία του Μυστρά.

«Χρόνια πολλά στον μονάκριβό μου. Σ’ αγαπώ πολύ!», έγραψε στη λεζάντα της σχετικής δημοσίευσής της στο Instagram.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Μητσοτάκη επισκέφθηκε τον Μυστρά με αφορμή την εκδήλωση για την ανακαινισμένη μορφή του μνημειακού συγκροτήματος του Παλατιού των Δεσποτών στη βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, η οποία αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη ανακτορική πόλη της Ελλάδας.

