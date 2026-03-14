Podcast – Δήμος Αβδελιώδης: «Ο φόβος μόνο με την αγάπη αντιμετωπίζεται»

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού «Το αμάρτημα της μητρός μου» στη Σκηνή Ωμέγα, από τις 7 Μαρτίου, σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη. Με αυτή την αφορμή ο σκηνοθέτης μίλησε στο topontiki.gr για τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του κειμένου, μια και το αυτοβιογραφικό αυτό έργο του Βιζυηνού δημιουργεί κατάνυξη στους θεατές από την πρώτη έως και την τελευταία του λέξη.

Είπε χαρακτηριστικά ότι αρέσκεται στο να διαλέγει έργα που δημιουργούν στον θεατή την κάθαρση, τη γαλήνη και την πίστη για ζωή. Το «Αμάρτημα της Μητρός μου» είναι έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας και, σχετικά με την υπόθεση, αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βιζυηνός σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν, για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του, ακούει τη μητέρα του να παρακαλεί την Παναγία να πάρει εκείνον.

Η αντίληψη του Βιζυηνού για τον λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το Αρχαίο Δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή η αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και τον φόβο. Εδώ ο σκηνοθέτης τόνισε ότι ο φόβος μόνο με την αγάπη αντιμετωπίζεται. Με αυτήν την παιδεία ο Βιζυηνός αφήνει «Το Αμάρτημα της Μητρός μου» ως παρακαταθήκη στην αιωνιότητα. Μας κάνει να καταλάβουμε τη σημασία της αγάπης μέσα από τη συγχώρεση.

Τέλος, ανέφερε ότι ο τρόπος ερμηνείας του λόγου από τους ηθοποιούς αναδεικνύει όλη τη γκάμα των αισθημάτων, των ιδεών και των εικόνων που υποβόσκουν στο κείμενο, ώστε το κοινό κάθε παιδείας και ηλικίας να απολαμβάνει κάθε στιγμή της παράστασης.

