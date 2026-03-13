search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026
Βασίλης Κεχαγιάς

13.03.2026

Podcast – Κούρδοι: Ένας λαός χωρίς κράτος

13.03.2026 06:50
Όλοι οι πόλεμοι της Μέσης Ανατολής, ανάμεσα στα άλλα, έχουν να «νοιαστούν» και για την αποκατάσταση των Κούρδων, να βρεθεί ένα κράτος να στεγάσει τη μοναξιά τους. Γιατί οι ίδιοι οι Κούρδοι λένε πως «φίλοι τους είναι μόνον τα βουνά».

Παρά τις διαχρονικές ελπίδες και τις ακυρώσεις τους (από τη συνθήκη των Σεβρών, ακόμη), ο πολυπληθής αυτός λαός επιμένει, αγωνίζεται και τελικά έχει λάβει τον χαρακτήρα του «πολεμικού». Ωστόσο, ο ίδιος επιθυμεί διακαώς την ειρήνη. Και για τον λόγο τούτο προσπαθεί να οργανωθεί στην περιοχή του βορειοδυτικού Ιράκ, σε ένα ημιαυτόνομο κράτος, με δική του πρωτεύουσα, το Ντουχόκ, δική του σημαία και δικό του ύμνο. Χωρίς δυνατότητα παρουσίας στους διεθνείς οργανισμούς, όμως, ευρισκόμενο υπό την ιρακινή στέγη.

Αυτήν την περιοχή επισκεφθήκαμε, το οικονομικό κέντρο Ερμπίλ (τα μεγαλεξανδρινά Άρβηλα) και την τυπική πρωτεύουσα, το Ντουχόκ. Δεν πρόκειται για όμορφες πόλεις, ούτε περιβάλλονται από κάποια εντυπωσιακή φυλής, παρά μόνον από βουνά. Υπάρχουν, όμως, οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να ομορφύνουν τη ζωή τους, να ξεφύγουν από μια δύσκολη μοίρα. Μέσα σ’ έναν περιβάλλον, που προσπαθεί  να ισορροπήσει ανάμεσα στον δυτικό τρόπο ζωής και στην παράδοση, τα άτομα έχουν μάθει να επιβιώνουν ανάμεσα στον πόλεμο και στην ειρήνη. Και περιμένουν να αποκτήσουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, ένα κράτος…

