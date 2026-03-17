Podcast – Γιώργος Χρανιώτης: «Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα δίπλα μας που ψάχνουν την τροφή τους στα σκουπίδια»

Συνεχίζεται και μετά το Πάσχα, μέχρι τα μέσα Μαΐου, η παράσταση που τα Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν για 2η συνεχόμενη χρονιά. Είναι η ξέφρενη κωμωδία «Η Ληστεία της Συμφοράς» (The Comedy About a Bank Robbery), σε μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με υπέροχα σκηνικά, κοστούμια, ειδικά εφέ, ακροβατικά και ζωντανή μουσική.

Με αυτή την αφορμή ο ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νικορέστης Χανιωτάκης και πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Ιωάννης Απέργης, Κατερίνα Γερονικολού, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Θάνος Μπίρκος, Αρετή Πασχάλη, Θάνος Σκόπας, Γιάννης Στεφόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης.

Σχετικά με την υπόθεση, βρισκόμαστε στην Αθήνα του 1958.

Μία τρελή απόδραση. Ένα τεράστιο διαμάντι. Έξι εντελώς ανίκανοι κλέφτες. Ένας αιώνια μαθητευόμενος ταμίας. Ένας απελπισμένος φύλακας που κοιμάται -κυριολεκτικά- όρθιος. Οι οιωνοί δεν είναι και οι καλύτεροι. Δύο κατάδικοι δραπετεύουν από τις φυλακές της Δραπετσώνας και σχεδιάζουν να κλέψουν ένα διαμάντι αμύθητης αξίας, που φυλάσσεται στην Alexandras Bank, μια περιφερειακή ελληνική τράπεζα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όταν, όμως, μπλέκουν κι άλλοι στο κόλπο, οι εξελίξεις είναι απρόσμενες και όλα πάνε στραβά.

Πριν από δεκάξι χρόνια οι Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields δημιούργησαν στο Λονδίνο την ομάδα «Mischief Theatre» και πήγαν σε άλλα επίπεδα τη σύγχρονη κωμωδία! Τα έργα τους, που βασίζονται στη συνθήκη «όλα πάνε στραβά», έγιναν τεράστιες επιτυχίες παγκοσμίως, κάνοντας τους θεατές να πιάνουν την κοιλιά τους απ’ τα γέλια. Οι παραστάσεις τους διακρίνονται για τη φαντασία, το χιούμορ, τις ανατροπές και τους εφευρετικούς αυτοσχεδιασμούς που καλούνται να κάνουν οι ηθοποιοί επί σκηνής. Μιλώντας για τη συμμετοχή του στην παράσταση αυτή, ο δημοφιλής ηθοποιός είπε ότι, παρά την ένταση των απαιτητικών σκηνών του έργου, νιώθει ότι αυτές οι λίγες επιπλέον παραστάσεις θα έχουν ευεργετική επίδραση σε όλους τους συναδέλφους του. Είπε ακόμα, σε σχέση με τον ρόλο του, ότι νιώθει σαν ένας καθαρόαιμος διασκεδαστής του κοινού και το απολαμβάνει. Τόνισε, συνεχίζοντας τη συζήτηση, την απόλυτη αναγκαιότητα που έχει σήμερα ο κόσμος από μια ατόφια αποφορτιστική παράσταση. Σχολίασε επίσης τη διαπίστωση πολλών ότι σήμερα ζούμε σε ένα καθεστώς απομόνωσης, με μόνη παρέα το κινητό μας τηλέφωνο. Τέλος, αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν την τροφή τους στα απορρίμματα των άλλων.

