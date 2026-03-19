ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 08:44
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

19.03.2026 06:40

Podcast – Σπύρος Πετρουλάκης: «Μετά τον “Σασμό”, ζω από τα βιβλία μου, κάνω μόνο αυτό το επάγγελμα»

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μίνωας το καινούριο μυθιστόρημα του δημοφιλούς συγγραφέα με τίτλο «Καθαρμός» και, με αυτή την αφορμή, μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου: βρισκόμαστε στην Πέλλα, όπου στον βυθό μιας τεχνητής λίμνης το παρελθόν δεν αναπαύεται. Απλώς περιμένει τη στάθμη του νερού να πέσει. Όταν η υδρογεωλόγος Θεοδώρα Χαραλαμπίδου επιστρέφει στην Πάνω Λίμνη, το τοπίο της παιδικής της ηλικίας έχει μετατραπεί σε μια απόκοσμη έρημο λάσπης. Καθώς τα νερά υποχωρούν, ο παλιός οικισμός αναδύεται σαν φάντασμα, αποκαλύπτοντας ένα μακάβριο εύρημα: τα νεκρά σώματα μιας οικογένειας Ποντίων που χάθηκαν πριν από μισό αιώνα. Για το χωριό είναι ένα μυστικό θαμμένο στον βυθό. Όσον αφορά την έμπνευση της ιστορίας αυτής, ο συγγραφέας είπε ότι ήθελε πάντα να γράψει ένα βιβλίο για τη συγκεκριμένη περιοχή και τους Ποντίους· ήταν παλιά υπόσχεση στους κατοίκους εκεί. Η ιστορία αυτή είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που έχει βιώσει ο ίδιος ο συγγραφέας.

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στις πωλήσεις των βιβλίων του. 400.000 και πλέον αντίτυπα των 12 βιβλίων του έχουν πωληθεί, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο. Αναφέρθηκε ακόμη και στα μπεστ σέλερ «Το Ναυάγιο» και «Σασμός», τα οποία έχουν μεταφερθεί και στην τηλεόραση, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Απαντώντας στην ερώτηση αν γράφει τα βιβλία του με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν και σενάρια για την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο, είπε χαρακτηριστικά ότι: «Γράφω καθαρά για τους αναγνώστες κι όχι για την τηλεόραση», υπογραμμίζοντας όμως παράλληλα ότι ο τρόπος γραφής του ήταν ανέκαθεν κινηματογραφικός. Παραδέχτηκε επίσης ότι, ενώ στη χώρα μας οι συγγραφείς δεν βιοπορίζονται από τα βιβλία τους, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ο ίδιος πλέον ζει από τα βιβλία του και η συγγραφή είναι το επάγγελμά του τώρα.

