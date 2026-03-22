Podcast – Μιχάλης Μητρούσης: «Πρέπει πάντα να θυμόμαστε την Ιστορία μας, οι 200 της Καισαριανής είδαν κατάματα το θάνατο με υπερηφάνεια»

Στο Θέατρο Βρετάνια παρουσιάζεται το «Toc Toc» του Laurent Baffie κάθε Δευτέρα & Τρίτη σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου.

Ο Μιχάλης Μητρούσης πρωταγωνιστεί σ΄αυτή την ξέφρενη κωμωδία και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Ο Γάλλος συγγραφέας, σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους, αλλά και χιουμορίστας Laurent Baffie έγραψε το Τoc Toc το 2005. Πρόκειται για μία από τις πιο αγαπημένες κωμωδίες της σύγχρονης θεατρικής σκηνής, ένα έργο που συνδυάζει το χιούμορ με τις προεκτάσεις της ανθρώπινης ψυχής.

Ο Baffie μέσα από έξι χαρακτήρες που βρίσκονται στο θάλαμο αναμονής ενός ιατρείου, εξερευνά τις μικρές και μεγάλες ανθρώπινες εμμονές, βγάζοντας στην επιφάνεια αυτό που όλοι φοβόμαστε να ομολογήσουμε, ότι κάποιο μέρος του εαυτού μας είναι… ιδεο-ψυχαναγκαστικό!! Αναφερόμενος ο δημοφιλής κωμικός στη παράσταση είπε ότι στη θεατρική Αθήνα δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε το «Toc Toc». Είχε προηγηθεί η παράσταση στο Θέατρο Ήβη το 2013, όπου παιζόταν για αλλεπάλληλες σεζόν με εξαιρετική επιτυχία.

Φέτος ο Κώστας Σπυρόπουλος και οι συνεργάτες του, με ακόμα περισσότερο χιούμορ και δεξιοτεχνία, στα 120 λεπτά της παράστασης, κάνουν το θεατή να ξεχνά τα ζόρια του και να περνά ανάλαφρα σε μία παράσταση αληθινή ψυχοθεραπεία. Σχετικά με την υπόθεση του έργου, βρισκόμαστε στον προθάλαμο ενός παγκόσμιας φήμης γιατρού, στις ικανότητες του οποίου έχουν εναποθέσει οι ηρωες του έργου τις ελπίδες τους για οριστική θεραπεία, μιας και όλοι τους πάσχουν από ψυχαναγκαστικά νοσήματα. Ο γιατρός όμως λείπει και όπως συνεχώς ενημερώνει τους ασθενείς η βοηθός του, προσπαθεί να έλθει, όλο κοντεύει και όλο όμως αργεί…

Οι ήρωές μας περιμένουν και όσο περιμένουν κουβεντιάζουν και όσο κουβεντιάζουν οδηγούνται μοιραία σε αυτοδίδακτο group therapy, τα αποτελέσματα του οποίου ωστόσο γίνονται άκρως απρόσμενα και ανατρεπτικά, ξεκαρδιστικά, αλλά και συγκινητικά. Ο Μιχάλης Μητρουσης υποδυεται τον Φώτης Πουτκάρη που έρχεται με το σύνδρομό του, το “Jill de la Tοurette”… βρίζει και γαυγίζει !!! Τα γαυγισματάκια του “βγάζουν” σε καταστάσεις στρες, ο Φώτης είναι πολυτάλαντος και έχει εκατό ειδικότητες! Παίζουν οι Κώστας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Μαρία Γεωργιάδου, Στέλλα Κωστοπούλου, Διονύσης Κλάδης, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Δήμητρα Κόκκορη και ο Δημήτρης Κανέλλος.

Ο ηθοποιός τόνισε στη διάρκεια της συζήτησης την μεγάλη ανάγκη του σύγχρονου Έλληνα να γελάσει αυθόρμητα και αυτό μας το προσφέρει η σπαρταριστή αυτή παράσταση αλλά και το θέατρο γενικότερα. Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την τρέχουσα επικαιρότητα με την καυστικότητα που τον διακρίνει. Σχολιάζοντας την εισβολή του ΑΙ στις ζωές μας είπε: «Το ΑΙ έχει γίνει πλέον γιατρός των συναισθημάτων μας».

Τέλος αναφέρθηκε και στις φωτογραφίες που ήρθαν στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού για τους 200 εκτελεσθέντες στη Καισαριανή από τους Γερμανούς. Είπε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε και πάντα να θυμόμαστε την Ιστορία μας. Οι 200 της Καισαριανής είδαν με υπερηφάνεια τον θάνατο κατάματα».

