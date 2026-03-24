Podcast – Άγγελος Συρίγος: «Με τους κατοίκους των παραλίων της Τουρκίας, είμαστε φυλετικά συγγενείς»

Μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής Άγγελου Μ. Συρίγου με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία-50 ερωτήματα και απαντήσεις», (εκδ. Πατάκη).

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Στην αρχή της συζήτησης διευκρίνισε ότι Μεταπολίτευση ονομάζουμε την περίοδο από τον Ιούλιο 1974 έως τον Ιούνιο του 1975. Η περίοδος που ακολουθεί μέχρι και σήμερα είναι η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία. Η αναφορά αυτή έγινε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που αναφερόταν στο προηγούμενο βιβλίο του (σε συνεργασία με τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου): «Μεταπολίτευση, 1974-1975- 50 ερωτήματα και απαντήσεις» (εκδ.Πατάκη).

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο καινούριο βιβλίο του, είπε ότι με αυτό επιδιώκει να εξερευνήσει αυτό το σύνθετο πεδίο που το αποτελούν έννοιες όπως η υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΖ ή η «Γαλάζια Πατρίδα» που κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο. Αυτό γίνεται με τρόπο απλό, κατανοητό και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Μέσα από 50 ερωτήσεις και απαντήσεις εξετάζονται μία σειρά από θέματα:

Πόσο συγγενείς είμαστε με τους Τούρκους και πόσο μοιάζουμε ή διαφέρουμε;

Τι εξυπηρετεί την Τουρκία η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών;

Επίσης δίνονται απαντήσεις και σε άλλα ερωτήματα όπως:

Πότε και πώς μπορούν να αυξηθούν τα ελληνικό χωρικά ύδατα;

Πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αποστρατιωτικοποιήσεως των νησιών;

Πόση σημασία έχει η Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Πώς αντιμετωπίζονται τα νησιά στις θαλάσσιες οριοθετήσεις;

Έχουν οι Τούρκοι “γκρίζες ζώνες” κυριαρχίας;

Μας συμφέρει να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο;

Ποια και πόσο αποτελεσματική είναι η στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας μετά το 1974;

Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το 1974 μέχρι σήμερα; Και άλλα.

Σχετικά με τη φυλετική συγγένεια με τους Τούρκους είπε ότι με αυτούς των παραλίων της Τουρκίας είμαστε φυλετικά συγγενείς. Ακόμα αναφερόμενος στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είπε ότι δεν μπορεί να το επικαλούμαστε χωρίς να το εφαρμόζουμε και εξήγησε γιατί συμβαίνει αυτό.

Είπε ακόμα ότι η Τουρκία με το πέρασμα των χρονών από το 1974 και μετά «έχει αφηνιάσει σε σχέση με τις απαιτήσεις της». Χαρακτήρισε τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν ως «μεγάλο ηγέτη με οραματικές κινήσεις αλλά και μεγάλα λάθη». Από την συζήτηση δεν έλειψε και ο σχολιασμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πόσο αυτός «ακουμπά» την Τουρκία.

Στο τέλος του βιβλίου ο Άγγελος Συρίγος επιχειρεί να δώσει απάντηση στο μεγάλο ερώτημα που τίθεται στον δημόσιο διάλογο: Τι πρέπει να πράξουμε για να αλλάξουν τα πράγματα; Απαντώντας λοιπόν στην ερώτηση αυτή είπε κλείνοντας τη συνομιλία μας ότι «πρέπει να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης αλλιώς δεν τα βγάζουμε πέρα με την Τουρκία. Πρέπει να έχουμε απόλυτη συναίσθηση για τις κινήσεις που κάνουμε».

