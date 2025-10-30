Παρέμβαση Μαρινάκη για την σύγκρουση Μπακογιάννη – Κικίλια: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, αλλά ούτε και τιμωρητική διάθεση

Ισορροπιστικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για τη… ναυμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη και του Βασίλη Κικίλια, με αφορμή τον Λιμενάρχη Χανίων, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από ΕΔΕ που διατάχθηκε σε βάρος του, όταν κατηγορήθηκε ότι δεν διέταξε έρευνα για ξυλοδαρμό ηλικιωμένου.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, όμως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε από τις μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο των ανθρώπων που εποπτεύουν το Λιμενικό η χώρα κατάφερε και αντιμετώπισε μια πρωτοφανή κρίση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, πάντως, ότι «ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα, είτε ποινική είτε πειθαρχική, μιλάει τελευταίος, εκφράζει τις απόψεις του και στο τέλος αποφασίζεται υπηρεσιακά τι συνέβη και αν υπάρχει λόγος να επιβληθεί κάποια ποινή», προσθέτοντας ότι για την επίμαχη υπόθεση «έχει διαταχθεί ΕΔΕ κι εκείνη θα βγάλει αμερόληπτα τα πορίσματά της».

