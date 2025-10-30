search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 14:06

Παρέμβαση Μαρινάκη για την σύγκρουση Μπακογιάννη – Κικίλια: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, αλλά ούτε και τιμωρητική διάθεση

30.10.2025 14:06
MARINAKIS_BRIEFING_NEW

Ισορροπιστικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν ρωτήθηκε για τη… ναυμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη και του Βασίλη Κικίλια, με αφορμή τον Λιμενάρχη Χανίων, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα μετά από ΕΔΕ που διατάχθηκε σε βάρος του, όταν κατηγορήθηκε ότι δεν διέταξε έρευνα για ξυλοδαρμό ηλικιωμένου.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing, ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, όμως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε από τις μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο των ανθρώπων που εποπτεύουν το Λιμενικό η χώρα κατάφερε και αντιμετώπισε μια πρωτοφανή κρίση».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε, πάντως, ότι «ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα, είτε ποινική είτε πειθαρχική, μιλάει τελευταίος, εκφράζει τις απόψεις του και στο τέλος αποφασίζεται υπηρεσιακά τι συνέβη και αν υπάρχει λόγος να επιβληθεί κάποια ποινή», προσθέτοντας ότι για την επίμαχη υπόθεση «έχει διαταχθεί ΕΔΕ κι εκείνη θα βγάλει αμερόληπτα τα πορίσματά της».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Ψηφίστηκε ο «χρονοκόφτης» – Τι σημαίνουν οι αλλαγές και γιατί αντιδρά η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σφοδρή επίθεση Ντόρας Μπακογιάννη στον Κικίλια για τη διαθεσιμότητα του λιμενάρχη Χανίων – «Δείγμα αλαζονείας»

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

ai_giatroi_psifiakos-voithos_3010_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του ΕΣΥ: Ο ψηφιακός βοηθός στα χέρια των γιατρών απο σήμερα

jetten
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό θρίλερ στην Ολλανδία: Οι κεντρώοι D66 προηγούνται ξανά στην καταμέτρηση των ψήφων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:37
mendoni sakellaropoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Φεστιβάλ

mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

1 / 3