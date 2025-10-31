search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 10:42
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 08:40

Την Τρίτη ο Τασούλας υποδέχεται την Γκίλφοϊλ

31.10.2025 08:40
kimbelry-new

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – η οποία φτάνει υπό άκρα μυστικότητα όσον αφορά την ώρα σήμερα στην Αθήνα – θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μαζί με άλλες δύο γυναίκες πρέσβειρες.

Η εθιμοτυπική διαδικασία προβλέπει ότι αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται στο υπουργείο Εξωτερικών και το πρωτότυπο το δίνει ο / η πρέσβης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Αναλόγως της σειράς που κατατίθενται στο ΥΠΕΞ, αντίστοιχα προσέρχονται και στο προεδρικό μέγαρο.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ κατέθεσε τρίτη τα σχετικά έγγραφα, οπότε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα είναι τρίτη κατά σειρά που θα δει τον Κώστα Τασούλα.

Στις 12:00 θα προσέλθει η πρέσβειρα της Νορβηγίας. Στις 12:20 η πρέσβειρα του Καναδά και στις 12:40 η Γκίλφοϊλ.

Στην είσοδο θα τις υποδέχεται ο επικεφαλής εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών και θα τις οδηγεί στα ενδότερα του Προεδρικού.

Θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους και θα ακολουθήσει μια κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον Πρόεδρο, διάρκειας 15′-20′.

Στο τετ α τετ Τασούλα-Γκίλφοϊλ θα παρίστανται, μαθαίνω, η υφυπουργός Εξωτερικών κα Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου και η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας κα Αλίκη Χατζή.

Τη διαδικασία εντός Μεγάρου θα καλύπτει τηλεοπτικά μόνο η κάμερα της ΕΡΤ – αν και είχαν ζητήσει παρουσία και τα ΄λλα μεγάλα κανάλια.

Δημοσιογράφοι δεν θα είναι παρόντες στη συζήτηση της τετράδας Τασούλα-Γκίλφοϊλ, Παπαδοπούλου, Χατζή.

Οι κάμερες θα περιμένουν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο.

1 / 3