Δύο περιστατικά που σχετίζονται με τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου έρχονται να προκαλέσουν ερωτήματα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση κάποια πράγματα.

Όπως αποκάλυψε ο ιστοχώρος esos.gr, ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί το γεγονός ότι η σημαιοφόρος λυκείου της Αθήνας που παρήλασε στο Σύνταγμα, ενώπιον της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, είχε καρφιτσώσει στο πουκάμισό της ένα μικρό καρπούζι, σύμβολο του αγώνα της Παλαιστίνης για ελευθερία.

Την ίδια στιγμή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, αποκάλυψε ότι στην στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε και ακροδεξιά οργάνωση, που θεωρεί τις αμβλώσεις γενοκτονία, υιοθετεί τη θεωρία συνωμοσίας περί «Μεγάλης Αντικατάστασης» και εκφράζει δημόσια θαυμάσμό για τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.

Προκαλούν πραγματική απορία τα αντανακλαστικά του υπουργείου Παιδείας μπροστά σε ένα σύμβολο αγώνα για την ελευθερία και, ταυτόχρονα, η παράβλεψη (δεν βάζουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, είμαστε καλοί άνθρωποι…) που επέτρεψε στην ακροδεξιά οργάνωση να συμμετάσχει στην παρέλαση, αλλά και η… σιωπή όταν αυτό αποκαλύφθηκε.

Τελικά, τι ενοχλεί περισσότερο, το καρπούζι ή ο Μεταξάς;…

Διαβάστε επίσης:

Ζεσταίνεται ξανά ο διάλογος για το Κυπριακό

Υπόλογο το υπουργείο Άμυνας για τη συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση – Υπάρχουν χουντικά σταγονίδια στο στράτευμα;

Νέο παραλήρημα Λατινοπούλου: Όσοι σηκώνουν σημαίες της Παλαιστίνης «κάνουν σαν τους βρυκόλακες» (Video)