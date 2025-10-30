search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 13:33

Τι ενοχλεί περισσότερο, το καρπούζι ή ο Μεταξάς;

30.10.2025 13:33
parelasi_karpouzi_new

Δύο περιστατικά που σχετίζονται με τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου έρχονται να προκαλέσουν ερωτήματα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση κάποια πράγματα.

Όπως αποκάλυψε ο ιστοχώρος esos.gr, ο γ.γ. του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε εντολή να διερευνηθεί το γεγονός ότι η σημαιοφόρος λυκείου της Αθήνας που παρήλασε στο Σύνταγμα, ενώπιον της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, είχε καρφιτσώσει στο πουκάμισό της ένα μικρό καρπούζι, σύμβολο του αγώνα της Παλαιστίνης για ελευθερία.

Την ίδια στιγμή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, αποκάλυψε ότι στην στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε και ακροδεξιά οργάνωση, που θεωρεί τις αμβλώσεις γενοκτονία, υιοθετεί τη θεωρία συνωμοσίας περί «Μεγάλης Αντικατάστασης» και εκφράζει δημόσια θαυμάσμό για τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.

Προκαλούν πραγματική απορία τα αντανακλαστικά του υπουργείου Παιδείας μπροστά σε ένα σύμβολο αγώνα για την ελευθερία και, ταυτόχρονα, η παράβλεψη (δεν βάζουμε τη λέξη σε εισαγωγικά, είμαστε καλοί άνθρωποι…) που επέτρεψε στην ακροδεξιά οργάνωση να συμμετάσχει στην παρέλαση, αλλά και η… σιωπή όταν αυτό αποκαλύφθηκε.

Τελικά, τι ενοχλεί περισσότερο, το καρπούζι ή ο Μεταξάς;…

Διαβάστε επίσης:

Ζεσταίνεται ξανά ο διάλογος για το Κυπριακό

Υπόλογο το υπουργείο Άμυνας για τη συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση – Υπάρχουν χουντικά σταγονίδια στο στράτευμα;

Νέο παραλήρημα Λατινοπούλου: Όσοι σηκώνουν σημαίες της Παλαιστίνης «κάνουν σαν τους βρυκόλακες» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatros-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

giorgos-kapoutzidis-new
MEDIA

Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

«Χορός» δισεκατομμυρίων: Αυτή είναι η αξία του ορυκτού πλούτου της Ρωσίας - Αριθμοί που «ζαλίζουν» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

H Lukoil πουλά περιουσιακά στοιχεία της σε ελβετική εταιρεία με… Ρώσο συνιδρυτή, συνεργάτη του Πούτιν λόγω των κυρώσεων 

MARINAKIS_BRIEFING_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μαρινάκη για την σύγκρουση Μπακογιάννη – Κικίλια: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, αλλά ούτε και τιμωρητική διάθεση

eot_kos
TRAVEL

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:27
giatros-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

giorgos-kapoutzidis-new
MEDIA

Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

«Χορός» δισεκατομμυρίων: Αυτή είναι η αξία του ορυκτού πλούτου της Ρωσίας - Αριθμοί που «ζαλίζουν» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

H Lukoil πουλά περιουσιακά στοιχεία της σε ελβετική εταιρεία με… Ρώσο συνιδρυτή, συνεργάτη του Πούτιν λόγω των κυρώσεων 

1 / 3