30.10.2025 10:49

Υπόλογο το υπουργείο Άμυνας για τη συμμετοχή ακροδεξιάς οργάνωσης στην παρέλαση – Υπάρχουν χουντικά σταγονίδια στο στράτευμα;

30.10.2025 10:49
Ακόμα να απαντήσει το υπουργείο Άμυνας στην καταγγελία που έχει γίνει για την συμμετοχή της ακροδεξιάς οργάνωσης «Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία» στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

Προφανώς η κυβέρνηση οφείλει να διερευνήσει ποιος και πώς επέτρεψε αυτή τη συμμετοχή, καθώς το όλο σκηνικό μαρτυρά την ύπαρξη ακροδεξιών θυλάκων (και χουντικών σταγονιδίων) σε κρίσιμα πόστα, με δυνατότητα αποφάσεων για σοβαρά θέματα, όπως η οργάνωση της παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου.

Την καταγγελία έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία ακροδεξιά οργάνωση υμνητών του Μεταξά και της Χούντας. Η Ελληνική Ορθόδοξη Νεολαία μεταξύ άλλων θεωρεί τον Μεταξά «θεμελιωτή του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα», είναι υποστηρικτές της θεωρίας της «αντικατάστασης» και χαρακτηρίζουν τις εκτρώσεις «γενοκτονία».

