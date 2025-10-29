search
29.10.2025 21:39

«Δεν σε γνώρισα»: Ο διάλογος Δένδια-Καμμένου στα αποκαλυπτήρια του νέου Πενταγώνου

29.10.2025 21:39
Σύντομη συνομιλία είχαν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Πάνο Καμμένο στα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου.

Ο Νίκος Δένδιας φάνηκε εντυπωσιασμένος με την αλλαγή στην εμφάνιση του Πάνου Καμμένου.

«Δεν σε γνώρισα!» του είπε, με τον Πάνο Καμμένο να αποκρίνεται «μετά το κτήριο, άλλαξα κι εγώ».

ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Βίντεο από τη στιγμή που θάβουν ζωικά απόβλητα στον ποταμό Λούρο

MEDIA

Αιχμηρός Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεταμένο κλίμα οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων στην Ισπανία, ένα χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακή πρωτιά για το κεντρώο φιλοευρωπαϊκό κόμμα στα exit polls – Δεύτερος ο ακροδεξιός Βίλντερς

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

