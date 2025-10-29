«Δεν σε γνώρισα»: Ο διάλογος Δένδια-Καμμένου στα αποκαλυπτήρια του νέου Πενταγώνου

Σύντομη συνομιλία είχαν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Πάνο Καμμένο στα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου.

Ο Νίκος Δένδιας φάνηκε εντυπωσιασμένος με την αλλαγή στην εμφάνιση του Πάνου Καμμένου.

«Δεν σε γνώρισα!» του είπε, με τον Πάνο Καμμένο να αποκρίνεται «μετά το κτήριο, άλλαξα κι εγώ».

