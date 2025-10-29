search
29.10.2025 19:40

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση του Πενταγώνου

29.10.2025 19:40
pentagono

Τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα στο Πεντάγωνο.

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν παρουσία του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη, υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Γιάννη Μπρατάκου και της Έλενας Ράπτη, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, του Ευρωβουλευτή της ΝΔ Βαγέλλη Μεϊμαράκη, των πρώην υπουργών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Μάκη Βορίδη, του Πάνου Καμμένου, του Ευάγγελου Βενιζέλου, της Άντζελας Γκερέκου, του περιφερειάρχη Αττική Νίκου Χαρδαλιά, του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και πρώην δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, της Άντζελας Γκερέκου, της Ντόρας Μπακογιάννη, του Άκη Σκέρτσου.

Επίσης, ο Άγγελος Παπαδημητρίου συμμετείχε στην παρουσίαση, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε το «Πώς να σωπάσω», των Νίκου Ξυλούρη και Σταύρου Ξαρχάκου.

