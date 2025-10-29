search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:23
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 15:10

Καρφί Μαρινάκη για Σαμαρά η δήλωση «περισσότερο πολύτιμοι οι ανιδιοτελείς αγωνιστές…»

29.10.2025 15:10
marinakis

Η αμηχανία στην κυβέρνηση για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά είναι εμφανής.

Και πλέον φαίνεται ότι στο Μαξίμου το έχουν πάρει απόφαση ότι ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο δεν θα γυρίσει στη ΝΔ, αλλά τραβάει προς… νέο κόμμα.

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν κρατήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ρωτήθηκε αν θα γύριζε ο Σαμαράς.

«Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Σίγουρα η παράταξη ποτέ δεν επιδιώκει να λείπει από εκείνη, άνθρωπος ο οποίος της ηγήθηκε και όχι μόνο και οποιοσδήποτε αγωνιστής της παράταξης, γιατί, ξέρετε, πολλές φορές τα μέλη, οι αγωνιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη -και έχει πάρα πολλούς τέτοιους η Νέα Δημοκρατία– είναι οι περισσότερο πολύτιμοι απ’ όλους..», ήταν το σχόλιο με τη σαφή αιχμή.

Δηλαδή είναι σε αντιδιαστολή ο «άνθρωπος που ηγήθηκε της παράταξης», από εκείνους, που «ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη»; Και μάλιστα οι δεύτεροι είναι πιο πολύτιμοι…

Ωραία θα πάει κι αυτό…

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

Για στημένη φωτογραφία με τις άδειες καρέκλες στην κηδεία Σαββόπουλου μιλά ο Βαρδακαστάνης (audio)

Δεν είναι τοκ σόου, είναι trash tv – Ο Δρυμιώτης και το… εθνοδικείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Φρικτός ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, να μην χαθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

tile8easi
MEDIA

Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»

melissa
ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα

exetastiki opekepe 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για δίκτυο διαπλοκής μιλά το ΠΑΣΟΚ, μετά την κατάθεση Τρυπιτσίδη – «Γαλάζιο» το σκάνδαλο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

konstantinoupoli-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη: Στο «φως» βίντεο από τη διάσωση της 18χρονης κόρης της οικογένειας – Νεκρά τα δύο αδέλφια της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:23
Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Φρικτός ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα, να μην χαθεί η ευκαιρία για ειρήνη»

tile8easi
MEDIA

Παρέλαση τηλεθέασης το διήμερο (27,28/10) από «Άγιο έρωτα» και «Να μ’ αγαπάς»

melissa
ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά – Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στην Τζαμάικα

1 / 3