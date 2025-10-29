Καρφί Μαρινάκη για Σαμαρά η δήλωση «περισσότερο πολύτιμοι οι ανιδιοτελείς αγωνιστές…»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η αμηχανία στην κυβέρνηση για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά είναι εμφανής.
Και πλέον φαίνεται ότι στο Μαξίμου το έχουν πάρει απόφαση ότι ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο δεν θα γυρίσει στη ΝΔ, αλλά τραβάει προς… νέο κόμμα.
Ο Παύλος Μαρινάκης δεν κρατήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ρωτήθηκε αν θα γύριζε ο Σαμαράς.
«Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Σίγουρα η παράταξη ποτέ δεν επιδιώκει να λείπει από εκείνη, άνθρωπος ο οποίος της ηγήθηκε και όχι μόνο και οποιοσδήποτε αγωνιστής της παράταξης, γιατί, ξέρετε, πολλές φορές τα μέλη, οι αγωνιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη -και έχει πάρα πολλούς τέτοιους η Νέα Δημοκρατία– είναι οι περισσότερο πολύτιμοι απ’ όλους..», ήταν το σχόλιο με τη σαφή αιχμή.
Δηλαδή είναι σε αντιδιαστολή ο «άνθρωπος που ηγήθηκε της παράταξης», από εκείνους, που «ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη»; Και μάλιστα οι δεύτεροι είναι πιο πολύτιμοι…
Ωραία θα πάει κι αυτό…
