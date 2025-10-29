Καρφί Μαρινάκη για Σαμαρά η δήλωση «περισσότερο πολύτιμοι οι ανιδιοτελείς αγωνιστές…»

Η αμηχανία στην κυβέρνηση για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά είναι εμφανής.

Και πλέον φαίνεται ότι στο Μαξίμου το έχουν πάρει απόφαση ότι ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο δεν θα γυρίσει στη ΝΔ, αλλά τραβάει προς… νέο κόμμα.

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν κρατήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ρωτήθηκε αν θα γύριζε ο Σαμαράς.

«Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω για κάτι που δεν εξαρτάται από εμάς. Σίγουρα η παράταξη ποτέ δεν επιδιώκει να λείπει από εκείνη, άνθρωπος ο οποίος της ηγήθηκε και όχι μόνο και οποιοσδήποτε αγωνιστής της παράταξης, γιατί, ξέρετε, πολλές φορές τα μέλη, οι αγωνιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη -και έχει πάρα πολλούς τέτοιους η Νέα Δημοκρατία– είναι οι περισσότερο πολύτιμοι απ’ όλους..», ήταν το σχόλιο με τη σαφή αιχμή.

Δηλαδή είναι σε αντιδιαστολή ο «άνθρωπος που ηγήθηκε της παράταξης», από εκείνους, που «ανιδιοτελώς προσφέρουν σε μια παράταξη»; Και μάλιστα οι δεύτεροι είναι πιο πολύτιμοι…

Ωραία θα πάει κι αυτό…

Διαβάστε επίσης:

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

Για στημένη φωτογραφία με τις άδειες καρέκλες στην κηδεία Σαββόπουλου μιλά ο Βαρδακαστάνης (audio)

Δεν είναι τοκ σόου, είναι trash tv – Ο Δρυμιώτης και το… εθνοδικείο