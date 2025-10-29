Αν είχαν χιούμορ κάποιοι υπεύθυνοι της σύγχρονης τηλεόρασης θα έπαιρναν έμπνευση από τα σκηνές απείρους κάλλους της δεκαετίας του ‘90 και θα έστηναν μία εκπομπή σαν… πολιτικό ερωτοδικείο.

Για την ακρίβεια, θα έκανε στράκες μία εκπομπή τύπου… «εθνοδικείο». Οι πρωταγωνιστές, ή μάλλον ο… πρόεδρος – κάπως σαν σύγχρονη Μιχαλονάκου – είναι έτοιμος: Ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Ο οποίος έχει γοητευτεί τόσο από το «γυαλί», που σε κάθε του εμφάνιση λέει και μία παραληρηματική ακρότητα παραπάνω.

Όπως αυτό που είπε ότι “οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες” επειδή δεν πήγαν στην κηδεία του Σαββόπυλου – είναι δε αμφίβολο αν ο ίδιος ο Δρυμιώτης έχει σιγοτυραγουδήσει ποτέ έστω κι ένα κομμάτι του Νιόνιου.

Το αν το κάνει για να γίνεται βίντεο στην Ομάδα Αλήθειας ή για να διασφαλίσει την επόμενη πρόσκληση και τη μόνιμη παρουσία στην τηλεόραση, είναι αδιάφορο. Το θέμα είναι πως περιφέρεται σαν εθνοδικαστής, που μοιράζει πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης – ενδιαφέρον να γίνεται αυτό από έναν… Κύπριο, αλλά ας είναι.

Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις, βλέποντας και ακούγοντας τον Δρυμιώτη να λέει τη μία παρόλα μετά την άλλη, αν πρόκειται για θλιβερό ή εξοργιστικό θέαμα.

Μπορεί και τα δύο…

