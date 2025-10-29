search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 14:57
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

29.10.2025 10:05

Δεν είναι τοκ σόου, είναι trash tv – Ο Δρυμιώτης και το… εθνοδικείο

29.10.2025 10:05
DRYMIWTHS

Αν είχαν χιούμορ κάποιοι υπεύθυνοι της σύγχρονης τηλεόρασης θα έπαιρναν έμπνευση από τα σκηνές απείρους κάλλους της δεκαετίας του ‘90 και θα έστηναν μία εκπομπή σαν… πολιτικό ερωτοδικείο.

Για την ακρίβεια, θα έκανε στράκες μία εκπομπή τύπου… «εθνοδικείο». Οι πρωταγωνιστές, ή μάλλον ο… πρόεδρος – κάπως σαν σύγχρονη Μιχαλονάκου – είναι έτοιμος: Ο Ανδρέας Δρυμιώτης. 

Ο οποίος έχει γοητευτεί τόσο από το «γυαλί», που σε κάθε του εμφάνιση λέει και μία παραληρηματική ακρότητα παραπάνω.

Όπως αυτό που είπε ότι “οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες” επειδή δεν πήγαν στην κηδεία του Σαββόπυλου – είναι δε αμφίβολο αν ο ίδιος ο Δρυμιώτης έχει σιγοτυραγουδήσει ποτέ έστω κι ένα κομμάτι του Νιόνιου. 

Το αν το κάνει για να γίνεται βίντεο στην Ομάδα Αλήθειας ή για να διασφαλίσει την επόμενη πρόσκληση και τη μόνιμη παρουσία στην τηλεόραση, είναι αδιάφορο. Το θέμα είναι πως περιφέρεται σαν εθνοδικαστής, που μοιράζει πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης – ενδιαφέρον να γίνεται αυτό από έναν… Κύπριο, αλλά ας είναι. 

Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις, βλέποντας και ακούγοντας τον Δρυμιώτη να λέει τη μία παρόλα μετά την άλλη, αν πρόκειται για θλιβερό ή εξοργιστικό θέαμα.

Μπορεί και τα δύο…

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε τα social media

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

kyranakis-723-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

