Όταν η Ελλάδα «φλέρταρε» με τα Eurofighter…

Στο προσκήνιο βρίσκονται τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon, μετά τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Βρετανιά για αγορά 20 καινούργιων μαχητικών – τα οποία κατατάσσονται στη λεγόμενη «γενιά 4++».

Αυτό που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι και η Ελλάδα στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει τα μαχητικά τα οποία κατασκευάζονται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η Γερμανία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Ισπανία. Συγκεκριμένα, το 2002 στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος της κυβέρνησης Σημίτη, τα Eurofighter Typhoon είχαν «ψαχτεί», αλλά τελικά η Ελλάδα είχε στραφεί στην Αμερική (F-16) και στη Γαλλία (Mirage 2000-5), αφήνοντας το Βερολίνο «στα κρύα του λουτρού».

Αλλά και σήμερα η Αθήνα μοιάζει να επιμένει… γαλλοαμερικανικά στις προμήθειες για την Πολεμική Αεροπορία, αφού αγόρασε τα Rafale – τα οποία προέκυψαν όταν η Γαλλία αποχώρησε από το consortium που θα κατασκεύαζε τα Typhoon, καθώς ήθελε μεγαλύτερο λόγο στον σχεδιασμό και την κατανομή της εργασίας – και θα αρχίσει σε δύο-τρία χρόνια να παραλαμβάνει τα F-35. Πλέον, μένει να φανεί αν η Τουρκία με τα «ευρωμαχητικά» θα επιφέρει ισορροπία στους αιθέρες.

