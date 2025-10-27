Σάλος από τη δήλωση Δρυμιώτη: Ανιστόρητη, λέει το ΠΑΣΟΚ και επιτίθεται στην Ομάδα Αλήθειας – Για Χρυσή Αυγή με γραβάτα, μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική θύελλα και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Ανδρέα Δρυμιώτη «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» με αφορμή την απουσία των περισσότερων αρχηγών των κομμάτων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε με οργή στην αναπαραγωγή της δήλωσης από την «Ομάδα Αλήθειας».

«Να τους χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη.

Το απόστημα του τοξικού διχασμού, που εκτρέφει στα υπόγεια του Μεγάρου Μαξίμου η σιτιζόμενη με περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρήματος Ομάδα Ψεύδους, έσπασε στάζοντας το δηλητήριο του.

Ως σύγχρονοι δωσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

Αναμένουμε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τοποθετηθεί κατά πόσο υιοθετεί τον διχαστικό οχετό της «Ομάδας Αλήθειας».

Πατριώτες είμαστε όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι «προνόμιο» κάποιων ο πατριωτισμός.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ας σταματήσει τον κατήφορο της τοξικότητας, της πόλωσης και της διαίρεσης, στον οποίο τρέχει με σπασμένα φρένα» καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Αντιαριστερό παραλήρημα – Δε χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα να μοιράζει πιστοποιητικά ελληνοφροσύνης»

Έντονη είναι η αντίδραση της Κουμουνδούρου για τις δηλώσεις του Ανδρέα Δρυμιώτη με αφορμή την απουσία πολιτικών αρχηγών από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – «το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να σημαίνει να μην είσαι Έλληνας» ανέφερε σε τηλεοπτικό πάνελ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για αντιαριστερό «παραλήρημα» και ζητά τα δημοκρατικά κόμματα να το καταδικάσουν. Επιπλέον σημειώνει πως είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης». Τέλος, επισημαίνει ότι πρώτη η Ομάδα Αλήθειας, δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, έσπευσε να αναπαράξει αυτές τις δηλώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Παρατηρούμε πως ο κ. Δρυμιώτης απέκτησε, πέρα από την ιδιότητα του «πολιτικού αναλυτή» την ιδιότητα του διανομέα πιστοποιητικών ελληνοφροσύνης. Εντελώς συμπτωματικά, τα πιστοποιητικά αυτά είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά του μετεμφυλιακού κράτους και της χούντας.

Είναι ντροπή να υπάρχουν στον δημόσιο διάλογο τέτοιες τοξικές και διχαστικές φωνές. Δεν χρειαζόμαστε Χρυσή Αυγή με γραβάτα και κουστούμι στα πάνελ της τηλεόρασης.

Κάθε δημοκρατικό κόμμα οφείλει να καταδικάσει αυτές τις αντιαριστερές εμμονές, αυτό το παραλήρημα.

Η ιστορία της χώρας μας το έχει δείξει πολλές φορές: κάθε φορά που άνθρωποι με τέτοιες απόψεις ήρθαν στην εξουσία ή έγιναν συνομιλητές της, ακολούθησε εθνική καταστροφή.

Το γεγονός δε ότι πρώτη έσπευσε να αναπαράγει αυτές της αθλιότητες η «Ομάδα Αλήθειας», δηλαδή ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ, γράφοντας μάλιστα «τα είπε όλα», αποδεικνύει ότι αυτές οι απόψεις βρίσκονται στο σκληρό πυρήνα της ΝΔ, του σκληρού προπαγανδιστικού τους μηχανισμού. Και, βεβαίως, δείχνει ότι δεν διστάζουν να διχάζουν τους Έλληνες, ακόμα και την παραμονή της εθνικής επετείου».

