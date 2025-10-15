Περιφερόμενος Δρυμιώτης εσχατολογεί, αντιφάσκει, απαξιώνει

Η κριτική διάθεση όχι απλά είναι δικαίωμα, αλλά και αναγκαία σε μία δημοκρατία και στο δημόσιο διάλογο – αλίμονο.

Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι την εμμονική, απαξιωτική, αντιφατική και περίπου αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά υπάρχει απόσταση.

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης που φιλοξενείται σε πάνελ – κυρίως αν όχι αποκλειστικά του ΣΚΑΪ – ως «πολιτικός αναλυτής» έχει μία προσέγγιση στο θέμα «Αλέξης Τσίπρας», που δεν τη λες και ψύχραιμη.

Ενώ αρχικά μέμφθηκε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, λέγοντας ότι πως «είναι λάθος να τίθεται το ερώτημα για ένα κόμμα Τσίπρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει» στη συνέχεια εξέφρασε με μία «παπική» βεβαιότητα ότι «ο Τσίπρας έχει ταβάνι 12%». Και χωρίς να έχει δικά του δεδομένα μάλιστα. Έτσι, από απλή, αυτάρεσκη επιφοίτηση!

Τουλάχιστον οι εταιρείες δημοσκοπήσεων καταγράφουν διάφορα δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά, δεν τα λένε στον αέρα. Αλλά ο κ. Δρυμιώτης τα λέει και κυριολεκτικά (στον τηλεοπτικό αέρα) και μεταφορικά (λόγια του αέρα).

Αφού είπε αυτά βέβαια επιδόθηκε σε μία βορβορώδη ρητορική, αμφισβητώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι δημοκράτης, επειδή χαρακτήρισε τη σημερινή Βουλή «απογυμνωμένη από δημοκρατία».

Μετά αναρωτήθηκε κιόλας αν «είναι ο Τσίπρας η στιβαρή προσωπικότητα που ψάχνει η αντιπολίτευση», διότι προφανώς η αντιπολίτευση πρέπει να ρωτήσει τον… Δρυμιώτη για το τι θα κάνει.

