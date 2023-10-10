Ένταση Δρυμιώτη – Παπαδημητρίου για τα εκλογικά αποτελέσματα: «Αμφισβητώ τα ποσοστά» – «Μην με ξανακαλέσετε» (video)

Η προσπάθεια εξαγωγής πολιτικών συμπερασμάτων των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών έφεραν και την ένταση μεταξύ του πολιτικού αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη και του δημοσιογράφου Βαγγέλη Παπαδημητρίου.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/10) στο στούντιο του ΣΚΑΪ, και η αμφισβήτηση της γενικής αποτίμησης που επιχείρησε ο Ανδρέας Δρυμιώτης από τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, όξυνε την κατάσταση.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ανάλυση του Ανδρέα Δρυμιώτη, η Νέα Δημοκρατία στις περιφερειακές εκλογές συγκέντρωσε 51,72% και ο ΣΥΡΙΖΑ 10,84%.

«Συμφωνώ με την ανάλυση του κυρίου Δρυμιώτη ότι οι περισσότεροι περιφερειάρχες είναι οι νυν και τους ξαναεμπιστεύτηκε ο κόσμος. Τα ποσοστά τα οποία πήραν οι συγκεκριμένοι περιφερειάρχες, αποδεικνύουν όμως ότι δεν είναι μόνο Νέα Δημοκρατία. Αλλά σε επίπεδο εθνικών εκλογών δεν ξέρω αν ισχύει το 51,72%», τόνισε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Εγώ δεν λέω ότι αν είχαμε σήμερα εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 51%. Γιατί το βάζεις στο στόμα μου; Εγώ κάνω μια αποτύπωση των αριθμών», απάντησε ο πολιτικός αναλυτής.

«Ξέρω πολλούς ΣΥΡΙΖΑιους που ψήφισαν Τζιτζικώστα στη Κεντρική Μακεδονία, Πρωτούλη στην Αττική. Λέει εδώ ο κύριος Δρυμιώτης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 10,84%. Εγώ θα έλεγα ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει πάρει και λιγότερο. Εγώ μίλησα περί πολιτικής ταπείνωσης», πρόσθεσε ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.

«Άλλο να το λέμε και άλλο να το τεκμηριώνουμε», είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

«Ναι απλά αν για παράδειγμα είχαμε σήμερα εθνικές εκλογές, στις 13 περιφέρειες της χώρας δεν ξέρω αν θα ήταν 51,72 ή 10,84%. Γιατί σε επίπεδο εθνικών εκλογών γίνεται μια πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι μόνο το πρόσωπο {…} Τα ποσοστά ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ τα αμφισβητώ και τα τέσσερα», ανταπάντησε ο δημοσιογράφος για να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του πολιτικού αναλυτή.

«Δεν λέμε αυτό. Αυτό το πράγμα είναι παραπλάνηση. Λέμε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών. {…} Μην με ξανακαλέσετε εμένα. Τα νούμερα είναι νούμερα. Οι ερμηνείες είναι διαφορετικές. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους συζήτηση. Μηχανικός είμαι. Θα έπεφταν τα σπίτια αν σκεφτόμασταν έτσι. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι αυτά θα είναι τα νούμερα των εθνικών εκλογών. Εγώ είπα ότι είχαμε περιφερειακές εκλογές, οι οποίες ήταν πολιτικοποιημένες, και να τα νούμερα. Τους υποστήριξε ο Κασσελάκης έναν έναν τους περιφερειάρχες, τους υποστήριξε έναν έναν ο Ανδρουλάκης. Είχαν δώσει πολιτικό χρώμα. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλω 13-0. Λοιπόν αυτά είναι τα νούμερα».

«Τρεις μήνες μετά από φωτιές και πλημμύρες που θα περίμενε κανείς ο κόσμος να ήταν πιο χαλαρή η ψήφος και αν δείξει μια διαμαρτυρία, δεν την δείχνει. Τι να κάνουμε δηλαδή;», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Ο τροχός της τύχης» στην κορυφή το Σαββατοκύριακο

«Η γη της ελιάς»: Επικράτησε στην κούρσα τηλεθέασης της Παρασκευής

Δημοσιογράφος του CNN μεταδίδει ζωντανά από χαντάκι, την ώρα του βομβαρδισμού (Video)