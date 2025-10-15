Η συνάντηση Ανδρουλάκη – Βενιζέλου αναζωπύρωσε σενάρια για επιστροφή του πρώην προέδρου

Σας είχαμε ενημερώσει πρώτοι τη Δευτέρα για τη συνάντηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην Σέκερη, στο γραφείο δηλαδή του πρώην προέδρου.

Από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ξεχωρίζει μία: Ότι δρομολογείται η επιστροφή ή η ενεργοποίηση ξανά – καθότι δεν έφυγε ποτέ για να ξαναγυρίσει – του Βενιζέλου σε κορυφαίο ρόλο στο ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας στις επόμενες εκλογές.

Αυτό θα ήταν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση και εξέλιξη, αφού ο Ανδρουλάκης θέλει να κερδίσει κεντρώους ψηφοφόρους, που πήγαν μαζικά στον Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023.

Προς το παρόν καμία πλευρά δεν διαρρέει ή επιβεβαιώνει κάτι.

Έτσι κι αλλιώς οι δυο τους πάντα μιλούσαν. Όπερ σημαίνει πρέπει να περιμένουν τα… σημάδια.

