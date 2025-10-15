Η συνάντηση Ανδρουλάκη – Βενιζέλου αναζωπύρωσε σενάρια για επιστροφή του πρώην προέδρου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σας είχαμε ενημερώσει πρώτοι τη Δευτέρα για τη συνάντηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στην Σέκερη, στο γραφείο δηλαδή του πρώην προέδρου.
Από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ξεχωρίζει μία: Ότι δρομολογείται η επιστροφή ή η ενεργοποίηση ξανά – καθότι δεν έφυγε ποτέ για να ξαναγυρίσει – του Βενιζέλου σε κορυφαίο ρόλο στο ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας στις επόμενες εκλογές.
Αυτό θα ήταν μία ενδιαφέρουσα συζήτηση και εξέλιξη, αφού ο Ανδρουλάκης θέλει να κερδίσει κεντρώους ψηφοφόρους, που πήγαν μαζικά στον Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023.
Προς το παρόν καμία πλευρά δεν διαρρέει ή επιβεβαιώνει κάτι.
Έτσι κι αλλιώς οι δυο τους πάντα μιλούσαν. Όπερ σημαίνει πρέπει να περιμένουν τα… σημάδια.
