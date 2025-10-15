Δύσκολη αποστολή για τον Τσιάρα

Το ρόλο του… Τομ Κρουζ στις «Επικίνδυνες Αποστολές» αναλαμβάνει σήμερα το μεσημέρι ο εκ Θεσσαλίας ορμώμενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος θα συναντηθεί με τους «γαλάζιους» βουλευτές από περιοχές με ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία και θα πρέπει να τους δώσει εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στη ροή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι στα κάγκελα λόγω των πιέσεων που δέχονται από τους αγρότες και κτηνοτρόφους των περιφερειών τους, οι οποίοι – λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ και των εξονυχιστικών ελέγχων των οργάνων της ΕΕ – έχουν ξεχάσει το χρώμα του χρήματος και διαμαρτύρονται εντόνως.

Η κατάσταση, λένε οι πληροφορίες, είναι εκρηκτική και παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να γίνουν κάποιες πληρωμές, ο Τσιάρας καλείται να δώσει απαντήσεις που στην πραγματικότητα δεν έχει, καθώς η ροή των επιδοτήσεων προς τους αγρότες εξαρτάται αποκλειστικά πλέον από το «πράσινο φως» της ΕΕ, η οποία ελέγχει ακόμα και το τελευταίο σεντ.

Η κυβέρνηση, πάντως, ελπίζει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα καταφέρει να αρχίσει να δίνει έστω και προκαταβολές επιδοτήσεων, καθώς, όπως λένε γνώστες του θέματος, σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.

