search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 08:14

Δύσκολη αποστολή για τον Τσιάρα

15.10.2025 08:14
tsiaras

Το ρόλο του… Τομ Κρουζ στις «Επικίνδυνες Αποστολές» αναλαμβάνει σήμερα το μεσημέρι ο εκ Θεσσαλίας ορμώμενος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος θα συναντηθεί με τους «γαλάζιους» βουλευτές από περιοχές με ανεπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία και θα πρέπει να τους δώσει εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στη ροή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι βουλευτές της ΝΔ είναι στα κάγκελα λόγω των πιέσεων που δέχονται από τους αγρότες και κτηνοτρόφους των περιφερειών τους, οι οποίοι – λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ και των εξονυχιστικών ελέγχων των οργάνων της ΕΕ – έχουν ξεχάσει το χρώμα του χρήματος και διαμαρτύρονται εντόνως.

Η κατάσταση, λένε οι πληροφορίες, είναι εκρηκτική και παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μπορεί να γίνουν κάποιες πληρωμές, ο Τσιάρας καλείται να δώσει απαντήσεις που στην πραγματικότητα δεν έχει, καθώς η ροή των επιδοτήσεων προς τους αγρότες εξαρτάται αποκλειστικά πλέον από το «πράσινο φως» της ΕΕ, η οποία ελέγχει ακόμα και το τελευταίο σεντ.

Η κυβέρνηση, πάντως, ελπίζει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα καταφέρει να αρχίσει να δίνει έστω και προκαταβολές επιδοτήσεων, καθώς, όπως λένε γνώστες του θέματος, σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά.

Διαβάστε επίσης

Δούκας: H κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο, δεν θέλουν να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος

Τσακαλώτος: Μη κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023

Χνάρης κατά Γεωργιάδη: Είναι η επιτομή του γλείφω εκεί που έχω φτύσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekpompi-new
MEDIA

OPEN: Στη λογική του τηλεοπτικού trend «επιστροφή στα βασικά» η νέα εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολάζουσες κληρονομιές: Με ψηφιακή πλατφόρμα το κράτος θα ψάξει να βρει την περιουσία του

mitsotakis_trump_egypt_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνδεση μέσω… Καΐρου: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε πρόσκληση Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αίγυπτο και την έλευση Γκιλφόιλ

los angeles
ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Η κομητεία κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδρομής των αρχών κατά μεταναστών

pisina-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας – Εξετάζεται η δωρεά οργάνων (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 10:00
ekpompi-new
MEDIA

OPEN: Στη λογική του τηλεοπτικού trend «επιστροφή στα βασικά» η νέα εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχολάζουσες κληρονομιές: Με ψηφιακή πλατφόρμα το κράτος θα ψάξει να βρει την περιουσία του

mitsotakis_trump_egypt_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνδεση μέσω… Καΐρου: Γιατί το Μαξίμου ελπίζει σε πρόσκληση Τραμπ, μετά τη σύνοδο στην Αίγυπτο και την έλευση Γκιλφόιλ

1 / 3