Η προβληματισμένη σιωπή του Δένδια

Αν υπάρχει κάτι που η στήλη παρατήρησε ήδη από την περασμένη Κυριακή, οπότε και… άρχισαν τα όργανα για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, αυτή δεν είναι άλλο από τη σιωπή του υπουργού, Νίκου Δένδια.

Ακόμα και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασαν την έκπληξη και τη δυσφορία τους – πάντα σε ιδιωτικό επίπεδο – για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο ο υπουργός, ο οποίος και θα κληθεί να υλοποιήσει τα όσα προβλέπει η κυβερνητική απόφαση, δεν έχει πει λέξη.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ν. Δένδιας είναι προβληματισμένος από την εξέλιξη αυτή, αλλά και ότι δεν θέλει να προβεί σε εν θερμώ δηλώσεις. Οι όποιες κινήσεις του υπουργού αναμένονται μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και αφού πραγματοποιήσει συναντήσεις με «γαλάζιους» βουλευτές.

Αναμένουμε…

Διαβάστε επίσης:

Δύσκολη αποστολή για τον Τσιάρα

Ο Καραμανλής, ο Μητσοτάκης που δεν θα πάει και το… ερωτηματικό για Σαμαρά

Τσακαλώτος: Μη κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023