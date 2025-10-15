search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:32
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

15.10.2025 11:22

Η προβληματισμένη σιωπή του Δένδια

15.10.2025 11:22
Αν υπάρχει κάτι που η στήλη παρατήρησε ήδη από την περασμένη Κυριακή, οπότε και… άρχισαν τα όργανα για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας, αυτή δεν είναι άλλο από τη σιωπή του υπουργού, Νίκου Δένδια.

Ακόμα και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξέφρασαν την έκπληξη και τη δυσφορία τους – πάντα σε ιδιωτικό επίπεδο – για την εξέλιξη αυτή, ωστόσο ο υπουργός, ο οποίος και θα κληθεί να υλοποιήσει τα όσα προβλέπει η κυβερνητική απόφαση, δεν έχει πει λέξη.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ν. Δένδιας είναι προβληματισμένος από την εξέλιξη αυτή, αλλά και ότι δεν θέλει να προβεί σε εν θερμώ δηλώσεις. Οι όποιες κινήσεις του υπουργού αναμένονται μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και αφού πραγματοποιήσει συναντήσεις με «γαλάζιους» βουλευτές.

