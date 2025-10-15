Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη στο επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα και η… ατυχής σύνδεση με τον Δράμαλη

Από τα ωραία των τελευταίων ωρών είναι η πληροφορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει στο επιστημονικό συμβούλιο που φτιάχνει, ως ένα πρώτο βήμα για το (μη) κόμμα του, την άλλοτε αντιστράτηγο της ΕΛΑΣ Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

Η Τσιριγώτη ήταν και υποψήφια βουλευτής το 2023 και υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2024, άρα έχει πάρει το βάπτισμα του πυρός στην πολιτική.

Θα πει κάποιος «ναι, αλλά δεν είναι πλέον νέο πρόσωπο», αλλά αυτό είναι θέμα του Τσίπρα, ο οποίος έχει υποσχεθεί ανανέωση και απομένει να φανεί τι επιλογές θα κάνει συνολικά.

Αλλά το θέμα με την Τσιριγώτη είναι ότι τη συνδέουν κάποιοι με τα όσα ευτράπελα, αντιδημοκρατικά και απείρου κάλλους γεγονότα συνέβησαν στο «συνέδριο» fake του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι τον Νοέμβριο στο Γκάζι. Τότε που αποκλείστηκαν έξω οι μισοί εκλεγμένοι σύνεδροι και οι εκλεκτοί, που θα διασφάλιζαν το «σπίτι του Φάμελλου καιν της Όλγας», έμπαιναν από το γκαράζ δείχνοντας ένα sms-παρασύνθημα στον αστυνομικό Δράμαλη.

Η στήλη καταδικάζει τη σύνδεση, πιστεύοντας τις δηλώσεις της Ζαχαρούλας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόγεια διάβαση.

Ωστόσο δεν μπορεί να μην επισημάνει, ως στήλη που αναγνωρίζει τους αγώνες για… χαρούμενα γραφεία, ότι θα ήταν μεγάλη απουσία εάν αποκλειόταν ο Δράμαλης από το επιστημονικό συμβούλιο.

Η δουλειά που έκανε άλλωστε στο Γκάζι ήταν… επιστημονική!

