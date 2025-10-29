search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

29.10.2025 14:01

Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις παρελάσεις – Γιατί μίλησε για τοξικότητα και μιζέρια

29.10.2025 14:01
mitsotakis_28h

Και ενώ η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου δίνει την ευκαιρία για μηνύματα ενότητας, στην κυβέρνηση επικρατεί φαίνεται η άποψη να ερμηνευτεί η χθεσινή «ηρεμία» φιλοκυβερνητική στάση!

Το είπε έμμεσα ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τους εορτασμούς ανά την Ελλάδα: «Την καλύτερη απάντηση την δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βέβαια όλη αυτή η ρητορική περί επεισοδιακών παρελάσεων και όλα τα συναφή καλλιεργήθηκαν εντόνως από την ίδια την κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες.

Η οποία κυβέρνηση είχε ερμηνεύσει το κοινωνικό κλίμα δυσαρέσκειας από διάφορες ομάδες (όπως οι αγρότες) ως δείγμα επερχόμενου… χαμού στις παρελάσεις.

Τελικά η κινδυνολογία της κυβέρνησης δεν επιβεβαιώθηκε, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την… κυβέρνηση. Είτε έτσι, είτε αλλιώς θα χρησιμοποιούσε ό,τι γινόταν ή δεν γινόταν στις παρελάσεις ως δική της δικαίωση.

Αν βγάζουν πάντως συμπέρασμα ότι επειδή δεν έγιναν διαμαρτυρίες χθες, πάνε όλα καλά στην κοινωνία, προβλέπω ότι θα εκπλαγούν σύντομα. Διότι τα προβλήματα παραμένουν – είτε κάνουν… παρέλαση, είτε όχι!

