Διαγωνισμός Λατινοπούλου – ΝΔ στην εθνοκαπηλεία

Σαν να έχουν επιδοθεί σε μία κούρσα και σε έναν άτυπο ανταγωνισμό εθνικοφροσύνης και πατριδοκαπηλείας η ΝΔ με την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Λέει μία κορώνα η μία πλευρά, πλειοδοτεί η άλλη, «απαντά» η πρώτη, επανέρχεται η δεύτερη και πάει λέγοντας.

Με αφορμή τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά και άλλα «μαργαριτάρια», όπως η αναπαραγωγή από την Ομάδα Αλήθειας του «πιστοποιητικού εθνικοφροσύνης» του Δρυμιώτη, η ΝΔ διολισθαίνει όλο και δεξιότερα – σχεδόν στον τοίχο για την ακρίβεια.

Και την ίδια ώρα η πρόεδρος της Φωνής Λογικής που δήλωνε ότι ζούσε με 3000 ευρώ ετησίως, άρχισε τις απειλές προς εκπαιδευτικούς και άλλους, επειδή έχουν άποψη για τις εθνικές γιορτές.

Φαίνεται ότι το (ακρο)δεξιό κοινό εκτιμάται ως σημαντικό μέγεθος στα πολιτικά σχέδια και της κυβέρνησης (καθόλου περίεργο) και της Λατινοπούλου (απολύτως φυσιολογικό), με αποτέλεσμα να διαγωνίζονται στη μεγαλύτερη εθνοφανφάρα.

Φανταστείτε τι έχει να γίνει όσο πάμε προς τις εκλογές.

