Για στημένη φωτογραφία με τις άδειες καρέκλες στην κηδεία Σαββόπουλου μιλά ο Βαρδακαστάνης (audio)

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Πρώτο πρωινό» με τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Κλώσσα, αναφέρθηκε και στην απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη από την κηδεία του Σαββόπουλου: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μού ζήτησε να εκπροσωπήσω τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ στην κηδεία του Δ. Σαββόπουλου, είχε ενημερώσει την οικογένεια ότι θα απουσιάζει».



Όπως αναλυτικά ανέφερε για την ημέρα της κηδείας του Σαββόπουλου: «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μού ζήτησε να εκπροσωπήσω τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ στην κηδεία του Δ. Σαββόπουλου. Ήμουνα ο πρώτος που κάθισα στη θέση του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, αφού χαιρέτησα και συλλυπήθηκα την οικογένεια του Δ. Σαββόπουλου, την οποία είχε ενημερώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι θα απουσιάζει. Ήμουνα εκεί ως όφειλα, ως ορίστηκα και πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν βγήκα από τον ναό και μου είπαν ότι είχε σηκωθεί “κουρνιαχτός”».

Όπως διευκρίνισε: «Η περίφημη φωτογραφία με τις άδειες καρέκλες ελήφθη πριν από την προσέλευση και αυτό είναι στημένο, διότι εγώ μπήκα στον ναό στις 12:30. Εμείς ήμασταν εκεί, και εγώ ως εκπρόσωπος, αλλά και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με δική τους πρωτοβουλία, για να τιμήσουμε τον Δ. Σαββόπουλο, τον καλλιτέχνη που μας συγκίνησε, όσο συγκίνησε τον καθένα μας, σε όλη του τη διαδρομή». Και συνέχισε, λέγοντας: «Όταν “έφυγε” ο μεγάλος Θάνος Μικρούτσικος, που απουσίαζε σημαντικό μέρος της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, έγινε αυτό; Δεν έγινε και δεν είναι συμψηφισμός».

Καταλήγοντας, επεσήμανε: «Χάνεται το μήνυμα, τιμήσαμε τον Δ. Σαββόπουλο γι’ αυτό που πρόσφερε στον ελληνικό πολιτισμό και στη μουσική ιστορία της χώρας. Ήμασταν εκεί», ενώ κληθείς να σχολιάσει τη φράση του κ. Δρυμιώτη ότι «πλέον το να είσαι αριστερός σημαίνει ότι δεν είσαι και Έλληνας», απάντησε: «Τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

