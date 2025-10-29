search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 19:23
29.10.2025 17:06

Πανηγυρικό «άδειασμα» Μαρκόπουλου στον Δρυμιώτη: «Τα πιστοποιητικά φρονημάτων τα κατήργησε η ΝΔ το 1974»

29.10.2025 17:06
markopoulos-1

Το ότι η δήλωση Δρυμιώτη, ότι «το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας» προκάλεσε σάλο στο πολιτικό σκηνικό είναι δεδομένο. Ωστόσο, φαίνεται ότι είχε κι άλλες… παρενέργειες.

Μην κρύβοντας την ενόχλησή του για την εμφυλιοπολεμική ρητορική Δρυμιώτη, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τον «άδειασε» πανηγυρικά, γράφοντας στο Χ ότι «αντιλαμβάνομαι τη στεναχώρια για την απουσία των ηγετών της αριστεράς στην κηδεία Σαββόπουλου. Οπως κι αντιλαμβάνομαι πόσο λάθος ήταν η δήλωση Δρυμιώτη που ακολούθησε. Τα πιστοποιητικά φρονημάτων τα κατήργησε η ΝΔ το 1974. Μη γυρνάμε πίσω λοιπόν».

Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι μόνο ο Μαρκόπουλος που ενοχλήθηκε από τη δήλωση, αυτή. Απλώς άλλοι βουλευτές της ΝΔ προτίμησαν να την απορρίψουν… ιδιωτικά, αλλά και να αναρωτηθούν αν την υιοθετεί το κόμμα και η κυβέρνηση…

