Η ψυχρότητα Μητσοτάκη – Δένδια, ο ανασχηματισμός πάει Άνοιξη, η έλευση της Κίμπερλι, το μήνυμα Δούκα, η (λάθος) κίνηση του Τσίπρα και ο απαράδεκτος Δρυμιώτης

Οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου κύλησαν ομαλά χωρίς παρατράγουδα, δηλαδή τραμπουκισμούς, γιουχαΐσματα και συγκρούσεις διαφόρων ομάδων με την αστυνομία όπως παλιότερα.

Άρα η κινδυνολογία ότι θα γίνουν επεισόδια στον Άγνωστο Στρατιώτη ή σε μεγάλες πόλεις, πήγε περίπατο.

Οι πάσης φύσεως διαμαρτυρόμενοι πολίτες προτιμούν αντιδράσεις στο πεδίο, όταν γίνονται συσκέψεις για διάφορα θέματα, όταν υπουργοί κάνουν περιοδείες λέγοντας τα ίδια και τα ίδια τα τελευταία τρία χρόνια.

Ψυχρότητα Μητσοτάκη – Δένδια

Μία… ψυχρότης παρατήρησα στην Θεσσαλονίκη μεταξύ του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας. Τα είπαν στο πόδι για δέκα λεπτά και ουδείς έχει μάθει τι διημείφθη.

Μάλλον τα τυπικά, για την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο Πεντάγωνο στα αποκαλυπτήρια της πρόσοψης του υπουργείου που έφτιαξε ο γλύπτης Βαρώτσος με την ειδική χορηγία του Βαγγέλη Μυτιληναίου.

– Η εκδήλωση αναμένεται εντυπωσιακή, αν και έξω από το Πεντάγωνο έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από στρατιωτικούς που αντιδρούν στις αλλαγές Δένδια στο στράτευμα.

Οι εκπλήξεις του ανασχηματισμού

Στα κυβερνητικά τώρα, να μην περιμένετε ανασχηματισμό πριν το Μάρτιο του 2026 – θα είναι και ο εκλογικός φυσικά. Ξέρω ότι ακούστηκαν πολλά, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις που κυκλοφόρησαν έλεγαν άλλα για τον χρόνο, αλλά τα νεότερα είναι αυτά.

Επί της ουσίας τώρα: Τον Μητσοτάκη δεν το λες και τον καλύτερο στο να επιλέγει συνεργάτες, υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, συμβούλους, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα πιο γρήγορα από ό,τι θα ανέμενε κανείς!

Έτσι, τουλάχιστον 5-6 υπουργοί θα πάνε σπίτι τους – οι περισσότεροι δεν θα το περιμένουν – οι οποίοι θα δυσκολευτούν στις εκλογικές περιφέρειες, όπως και να το κάνεις.

Η γελοιότητα των απουσιών

Για την απουσία των επικεφαλής των κομμάτων της αριστεράς –πλην Κωνσταντοπούλου – από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, τι να σχολιάσει κανείς! Προφανώς δικαίωμά τους, αλλά η στάση τους – και οι ισχυρισμοί ορισμένων εξ’ αυτών- κρίνονται απολύτως γελοίοι. Βλέπετε στην αριστερά μπερδεύουν συχνά και με κακό τρόπο την τέχνη με την ιδεολογία. Δεν είναι ανάγκη να ταυτίζονται αυτά τα δύο για να αναγνωρίσεις την τέχνη. Ούτε η συμφωνία με την ιδεολογία αποθεώνει σώνει και καλά την όποια τέχνη. Λίγο να καταλάβαιναν τη διαφορά θα συμπεριφέρονταν αλλιώς.

– Βέβαια άλλο αυτό κι άλλο η απαράδεκτη προσβολή και το ανιστόρητο παραλήρημα του Δρυμιώτη «όποιος είναι Αριστερός δεν είναι Έλληνας», που έτρεξε να υιοθετήσει η Ομάδα Αλήθειας.

Δεν είναι για σοβαρή κουβέντα όλα αυτά, ας το αφήσουμε εδώ…

Έρχεται η Κίμπερλι

Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα μόνα σίγουρα ραντεβού της είναι με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίδοση των διαπιστευτηρίων, της και με τον πρωθυπουργό. Τα υπόλοιπα είναι υπό εξέταση.

Το μισό υπουργικό συμβούλιο και καμιά πενηνταριά επιχειρηματίες δηλώνουν ότι έχουν γνωριμία μαζί της.

Σιγά-σιγά παιδιά μην στριμώχνεστε, όλοι -δεν- θα πάρετε!

– Το μόνο σίγουρο είναι πως με την έλευση της Κίμπερλι θα αρχίσει να ασχολείται μαζί μας ο Τραμπ. Δεν ξέρω αν είναι για καλό, εύχομαι να μην μας βγει σε κακό πάντως.

– Ωστόσο η πρώτη δήλωσή της ότι «η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι δείχνει ίσως μία διάθεση συνεννόησης.

Τέλος τα σφιχταγκαλιάσματα με τη Δεξιά

Η νέα παρέμβαση του Χάρη Δούκα που ζήτησε να ξεκαθαρίσει το ΠΑΣΟΚ την κατάσταση με τα στελέχη που σφιχταγκαλιάζονται με τη Δεξιά, προκάλεσε αίσθηση – και μάλλον ορθά την προκάλεσε.

Όταν οι πολίτες, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στο γενικό πλάνο, βλέπουν Πασόκους να συνεργάζονται με τους κυβερνώντες, δικαίως αναρωτιούνται «τι διαφορετικό πρεσβεύσει και θα δώσει το ΠΑΣΟΚ».

Αντιπολίτευση δεν σημαίνει «διόρθωση», αλλά «ανατροπή» – τη… διόρθωση μπορεί να την κάνει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης άλλωστε.

Ο κίνδυνος να γίνει εύκολος στόχος ο Τσίπρας

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να ανακοινώσει, λέει, το κεντρικό του επιτελείο, ουσιαστικά. Ένα επιστημονικό συμβούλιο με περισσότερα από 30 μέλη. Το οποίο θα κάνει επεξεργασίες και θα δίνει ένα στίγμα. Το κάνει για να δείξει ότι έχει… δυνατή ομάδα.

Φοβάμαι όμως ότι θα κάνει το πρώτο μεγάλο λάθος στην πορεία του ριμπράντινγκ: Ενώ ήταν μόνος και καθόριζε ο ίδιος και μόνο ο ίδιος την δημόσια παρουσία του, τώρα η δημόσια παρουσία του θα κρίνεται από το ποιοι είναι και τι κάνουν αυτοί οι 30+. Ετοιμάζεται δηλαδή να δώσει έτοιμο στόχο στον αντίπαλο – ο οποίος δεν μπορούσε να πει τίποτα νέο εναντίον του. Τώρα, αρκεί να βρει έναν, δύο αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα του «επιστημονικού συμβουλίου» για επιτεθεί σε αυτούς, πλήττοντας όμως τον ίδιο.

Σαν να είναι πολύ νωρίς για τέτοιες κινήσεις.

Αλλά αφού το αποφάσισε ας το κάνει – μάλλον είναι αργά να το ξανασκεφτεί.

Το big deal που δεν έρχεται και ένας «γάμος» με το ζόρι

Στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν καλλιεργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες προσδοκίες ότι επίκειται ένα «μεγάλο deal» που θα άλλαζε το κλίμα στην αγορά και θα έδινε ένα ηχηρό σήμα αισιοδοξίας στην οικονομία. Κάποιοι μιλούσαν για τραπεζικό μέτωπο, άλλοι για την ενέργεια, όπου οι ανακατατάξεις και οι συζητήσεις παραμένουν έντονες. Ωστόσο, προς το παρόν, τίποτα από όλα αυτά δεν δείχνει να ωριμάζει.

Όσο για την πιθανή εξαγορά της ΕΧΑΕ από την Euronext, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο σαφή: η κυβέρνηση είναι η μόνη που φαίνεται να επιχαίρει για την προοπτική της συναλλαγής. Η αγορά και οι επενδυτές, αντιθέτως, δεν το καλοβλέπουν και κρατούν επιφυλακτική στάση. Μπροστά σε αυτή την αδιαφορία, οι κυβερνητικοί κύκλοι φαίνεται να επιχειρούν με μάλλον άκομψες παρεμβάσεις να «σπρώξουν» τη διαδικασία και να στηρίξουν την υλοποίηση του deal — κινήσεις που, όπως σχολιάζουν αναλυτές, περισσότερο φανερώνουν εμμονή και απόγνωση παρά πείθουν τους επενδυτές.

Το ζητούμενο παραμένει ένα σήμα ουσιαστικής επανεκκίνησης της αγοράς, όχι απλώς μια συμβολική κίνηση με περιορισμένο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία. Και προς το παρόν, το μεγάλο deal που θα ανατρέψει τα δεδομένα φαίνεται να παραμένει ζητούμενο — με την κυβέρνηση να μοιάζει συχνά η μόνη που πραγματικά πιστεύει ότι είναι κοντά στην επίτευξή του.

