Η παρουσία του Μητσοτάκη στη στρατιωτική παρέλαση και ο Δένδιας, οι γκάφες του ΠΑΣΟΚ, το «ναι» του ΣΥΡΙΖΑ στη μη πρόταση του Τσίπρα

Καλημέρα σας

Παρελάσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και η έγνοια των κυβερνώντων είναι μήπως ξεφύγει η κατάσταση σε διάφορες περιοχές. Και στην Αθήνα, με αφορμή τα όσα έγιναν με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και στην επαρχία, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στον αγροτικό κόσμο.

Από τα ενδιαφέροντα όμως του διήμερου εορτασμού του ΟΧΙ, είναι η παρουσία του πρωθυπουργού αύριο στην στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος δεν συνήθιζε μέχρι τώρα να παραβρίσκεται στην παρέλαση, προτιμώντας να δίνει το παρών σε μαθητικές παρελάσεις ανά τη χώρα και αφήνοντας τον εκάστοτε υπουργό Άμυνας να εκπροσωπεί, όπως είναι λογικό και θεσμικό, την κυβέρνηση.

Αλλά φέτος, σε μία κίνηση που αιφνιδίασε ακόμα και το Πεντάγωνο – ή μήπως το κάνει και γι’ αυτό το λόγο; – θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.

Κι έτσι, το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο στο μεγάλο αυτό γεγονός δεν θα είναι ο Νίκος Δένδιας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τρεις παρατηρήσεις:

Η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται και ως… μήνυμα στον Δένδια. Η κυβέρνηση είναι του πρωθυπουργού, μα και τα… στρατά, που λένε, είναι στην τελική ευθύνη επίσης του πρωθυπουργού! Αυτό είναι το μήνυμα.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών δεν φαίνεται να είναι στα καλύτερά τους. Το video μάλιστα που δείχνει πρωθυπουργό και υπουργό να μην ανταλλάσσουν ούτε βλέμμα στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, έχει γίνει viral.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην παρέλαση, έχει αλλάξει, όπως είναι φυσικό, τον σχεδιασμό της ΕΡΤ και έχει κινητοποιήσει κόσμο και κοσμάκη. Η ένταση όμως είναι ολοφάνερη και μάλιστα η δυσφορία από την ΕΡΤ3 εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους.

Οι γκάφες του ΠΑΣΟΚ

Κάτι δεν πάει καλά στο ΠΑΣΟΚ. Ενδεχομένως μάλιστα πολλά να μην πάνε καλά.

Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά να εμφανίζονται τόσα κρούσματα κακών επιλογών, δυσλειτουργιών

Και μάλιστα χωρίς να τους φταίει κανένας. Μόνοι τους τα φτιάχνουν, μόνοι τους τα χαλάνε.

Έχουμε και λέμε:

Περίπτωση πρώτη, ο διορισμός και η παραίτηση σε χρόνο ρεκόρ του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Όσους γνωρίζουν έστω και λίγο το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή ήταν εξαρχής από άτυχη έως για θυμηδία. Περισσότερα στα ρεπορτάζ του site.

Περίπτωση δεύτερη, το μπάχαλο με την ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, που προκάλεσε ρήγματα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βουλευτές όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Ευαγγελία Λιακούλη, ο Απόστολος Πάνας και άλλοι, διαφώνησαν με την εισήγηση του Παναγιώτη Δουδωνή και έγινε το μεγάλο μπλέξιμο.

Περίπτωση τρίτη, το μπάχαλο στο ευρωκοινοβούλιο, που κανένας δεν κατάλαβε τι έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν λέει τη διάταξη για την κατάργηση του veto στη διαδικασία της διεύρυνσης, αλλά δεν καταψήφισαν τη σχετική έκθεση.

Για να μην πούμε το χαμό με τον Κανονισμό της Βουλής, που ο γραμματέας της ΚΟ Μπιαγκής προσπαθούσε την τελευταία στιγμή να διαμορφώσει μία θέση του κόμματος, καθώς είχε… ξεχαστεί επί μήνες.

I do δίχως καν… πρόταση!

Το «ναι» που είπε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σε μία συνεργασία/εκλογική κάθοδο με τον Αλέξη Τσίπρα, φοβάμαι ότι θα καταγραφεί ως ένα από τα πλέον παράδοξα γεγονότα της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας.

Θα μου πείτε, «δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει παραδοξότητες» και θα έχετε δίκιο.

Αλλά κάθε φορά καταφέρνει να μας εκπλήξει με την ευρηματικότητά του.

Προσέξτε: Από ένα κόμμα παραιτείται βουλευτής του, που τυγχάνει να είναι πρώην πρόεδρός του. Παραιτείται γιατί θεωρεί το κόμμα αυτό «τελειωμένο» πολιτικά, ιστορικά και πάει λέγοντας.

Και τι κάνει το κόμμα μπροστά σε αυτή την κατάσταση; Δηλώνει έτοιμο να αυτοδιαλυθεί και να ακολουθήσει τον παραιτηθέντα βουλευτή του.

Το δηλώνει μάλιστα χωρίς να του το έχει ζητήσει ο παραιτηθείς.

Ας μην παρεξηγηθεί, αλλά είναι σαν το «Ι do» που λέει κάποια γυναίκα, βλέποντας τον άνδρα να κάνει μία κίνηση κάπως σαν να δίνει δαχτυλίδι για πρόταση γάμου. Εκεί είμαστε. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Αλλά όλο αυτό επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να διασκορπιστεί και πάει πράγματι να αυτοδιαλυθεί μέσα σε πάταγο γελοιότητας…

Ενδιαφέρον «μεγάλου παίκτη» για μικρή, αλλά δυναμική τοπική αλυσίδα

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην αγορά λιανικής, όπου –σύμφωνα με πληροφορίες– μεγάλη αλυσίδα καταναλωτικών αγαθών έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά μικρότερης επιχείρησης που δραστηριοποιείται με αξιοσημείωτη επιτυχία σε συγκεκριμένες τοπικές αγορές της περιφέρειας.

Η «μικρή» διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση, στενές σχέσεις με την τοπική κοινωνία και αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα, στοιχεία που φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα ο υποψήφιος επενδυτής, ο οποίος φέρεται να βλέπει σε αυτήν μια “έτοιμη πλατφόρμα” διείσδυσης σε αγορές όπου μέχρι σήμερα η παρουσία του ήταν περιορισμένη.

Οι συζητήσεις βρίσκονται –όπως λένε οι γνωρίζοντες– σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης, χωρίς ακόμη να έχουν «πέσει υπογραφές». Πηγές της αγοράς σημειώνουν πάντως ότι, εφόσον το deal προχωρήσει, θα πρόκειται για μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί την τάση των μεγάλων ομίλων να «αγκαλιάζουν» τοπικά δίκτυα με υψηλή προστιθέμενη αξία και να ενισχύουν έτσι τη γεωγραφική τους κάλυψη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι συζητήσεις διεξάγονται σε χαμηλούς τόνους, χωρίς επίσημες ανακοινώσεις, κάτι που ίσως υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές προσπαθούν να «κλειδώσουν» το πλαίσιο συνεργασίας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς η συγκεκριμένη εξαγορά –αν ολοκληρωθεί– μπορεί να αναδιαμορφώσει τον ανταγωνισμό σε μια αγορά όπου τα περιθώρια κέρδους στενεύουν, αλλά οι ευκαιρίες ανάπτυξης παραμένουν υπαρκτές.

Διαβάστε επίσης:

Ο ανασχηματισμός και η περίπτωση Λοβέρδου, η υποχώρηση Δένδια για Δούκα, η παράδοση ΣΥΡΙΖΑ στον… Τσίπρα, οι κινήσεις Σαμαρά και ο Νικήτας

Ο Μητσοτάκης επιμένει για εκλογές το ’27, η συνάντηση Δένδια – Δούκα και το μήνυμα σε Μαξίμου, η σιωπή των Πασόκων, η ιδέα της Ντόρας και ο Παληός που πουλάει

Η αστοχία του Νικήτα, το ταξί της Βανδή, η κόντρα με τους συγγενείς και το φάουλ της Ντόρας, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το εξώδικο του Τσακαλώτου και η Οξφόρδη