ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.10.2025 08:16

Περί εκλογικού νόμου και άλλων… δαιμονίων

30.10.2025 08:16
kalpi-121

Παρότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου συνεχίζεται η συζήτηση για αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Βλέπετε, τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις καθιστούν σαφές ότι, αν δεν υπάρξει κάποια δραματική αλλαγή, ο στόχος της αυτοδυναμίας και της τρίτης διαδοχικής κυβερνητικής θητείας παραμένουν… όνειρο απατηλό για τη ΝΔ.

Άσε που, με τα νούμερα αυτά μένουν και πολλοί νυν βουλευτές εκτός νυμφώνος, οπότε είναι λογικό να παραμένουν στην… επιφάνεια τέτοια σενάρια που μιλούν είτε για αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή είτε για μείωση του ποσοστού πάνω από το οποίο ένα κόμμα παίρνει μπόνους εδρών.

Ωστόσο, σύμφωνα με απολύτως διασταυρωμένες πληροφορίες, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, δεν έχει λάβει την παραμικρή εντολή από το Μαξίμου να παρουσιάσει τέτοια σενάρια – άλλωστε ο Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Βέβαια, ουδείς μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει αν η ΝΔ συνεχίσει τις δημοσκοπικές «χαμηλές πτήσεις» Πάντως, μέχρι στιγμής θέμα αλλαγής εκλογικού νόμου δεν «παίζει».

