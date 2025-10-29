Ο Άδωνις ζητά «συγγνώμη», όχι όμως από την Κωνσταντοπούλου

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γωργιάδης ζήτησε «συγγνώμη» για το επεισόδιο στη Βουλή όχι όμως από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία αποκάλεσε «την πιο κακιά και απαίσια ύπαρξη», που έχει περάσει από το Κοινοβούλιο.

Ο υπουργός υγείας απολογήθηκε για το ύφος του και επανέλαβε το «απαίσια ύπαρξη». «Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μίλησα στη γλώσσα της»

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την σημερινή μου τοποθέτηση… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 29, 2025

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως επιχείρησε να μιλήσει στη γλώσσα και μάλιστα ότι είχε αποτέλεσμα … γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα έχασε. «Όπως κάνει πάντα πλέον όταν με βλέπει, το έβαλε κυριολεκτικά στα πόδια. Όταν μιλάς στην γλώσσα της, και λυπούμαι που αναγκάζομαι να το κάνω, τα χάνει. Η κυρία αυτή είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από το Κοινοβούλιο. Μίσος, τοξικότητα, συνωμοσιολογία, προς όλους όσους δεν την προσκυνούν. Σήμερα κατηγόρησε την κα Λιάνα Κανέλη ότι έκανε “καριέρα” επί Χούντας (ενώ ήταν 13 ετών), την Όλγα Γεροβασίλη την έβρισε κανονικότητα ως ενεχόμενη σε συνομωσία εναντίον της με την ΝΔ και στο τέλος την Ντόρα Μπακογιάννη την κατηγόρησε για τα πάντα με τα πιο χυδαία λόγια. Στο τέλος όμως έκανε το λάθος να πιάσει εμένα στο στόμα της….τα υπόλοιπα θα τα δείτε εδώ….».

