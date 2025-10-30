Ζεσταίνεται ξανά ο διάλογος για το Κυπριακό

Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων φαίνεται να επαναφέρει την επικοινωνία της πλευράς αυτής με την Κυπριακή Δημοκρατία, που ουσιαστικά είχε διακοπεί επί Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ήταν υπέρ των δύο κρατών και θεωρούνταν ουσιαστικά «υποχείριο» του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τηλεφώνησε στον Ερχιουρμάν για να τον συγχαρεί για την εκλογή του και συμφώνησαν να τα ξαναπούν για να καθορίσουν τον χρόνο και τον τόπο της πρώτης συνάντησής τους.

Διαβάστε επίσης

Περί εκλογικού νόμου και άλλων… δαιμονίων

Ο Άδωνις ζητά «συγγνώμη», όχι όμως από την Κωνσταντοπούλου

«Δεν σε γνώρισα»: Ο διάλογος Δένδια-Καμμένου στα αποκαλυπτήρια του νέου Πενταγώνου