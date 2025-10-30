search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:08
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 10:55

Ζεσταίνεται ξανά ο διάλογος για το Κυπριακό

30.10.2025 10:55
xritodoulidisi new

Η εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων φαίνεται να επαναφέρει την επικοινωνία της πλευράς αυτής με την Κυπριακή Δημοκρατία, που ουσιαστικά είχε διακοπεί επί Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ήταν υπέρ των δύο κρατών και θεωρούνταν ουσιαστικά «υποχείριο» του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τηλεφώνησε στον Ερχιουρμάν για να τον συγχαρεί για την εκλογή του και συμφώνησαν να τα ξαναπούν για να καθορίσουν τον χρόνο και τον τόπο της πρώτης συνάντησής τους.

Διαβάστε επίσης

Περί εκλογικού νόμου και άλλων… δαιμονίων

Ο Άδωνις ζητά «συγγνώμη», όχι όμως από την Κωνσταντοπούλου

«Δεν σε γνώρισα»: Ο διάλογος Δένδια-Καμμένου στα αποκαλυπτήρια του νέου Πενταγώνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ferrari_Photo 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Sunday Premiere για τη βιογραφική ταινία «Ferrari» και για το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

parastasi-new
LIFESTYLE

«Αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Θέατρο Βασιλάκου – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

elstat_0108_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο

omos-ponos
ΥΓΕΙΑ

Ξαφνικός πόνος στον ώμο: Που μπορεί να οφείλεται

markopoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμηλώνει τους τόνους ο Μαρκόπουλος – «Θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών με τον Μητσοτάκη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 13:07
Ferrari_Photo 1
ADVERTORIAL

Novacinema: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Sunday Premiere για τη βιογραφική ταινία «Ferrari» και για το ξεχωριστό αφιέρωμα στον Adam Driver!

parastasi-new
LIFESTYLE

«Αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Θέατρο Βασιλάκου – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

elstat_0108_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο

1 / 3