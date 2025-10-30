Η Ευγενία Φωτονιάτα σε ρόλο κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα 

Τα είχαμε γράψει για την Ευγενία Φωτονιάτα, αλλά δεν είχε… εκτιμηθεί δεόντως. Ότι δηλαδή η Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα έχει υψηλή θέση στο νέο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα η αναφορά ότι μπορεί να συζητηθεί και για διευθύντρια του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, είχε εκληφθεί και ως… απειλή για κάποιους άλλους φιλόδοξους παράγοντες.

Η Ευγενία Φωτονιάτα λοιπόν τοποθετήθηκε Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ίσως στη σημαντικότερη θέση του νέου σχήματος.

Διαβάστε επίσης

Σάλος με τους ακροδεξιούς στην παρέλαση: «Μπαλάκι» οι ευθύνες, στη θεωρία των δύο άκρων καταφεύγει η κυβέρνηση – «Ανιστόρητοι συμψηφισμοί» λέει ο Ν. Παπανδρέου

Ναυμαχία Ντόρας – Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων: «Δεν είμαστε ζούγκλα, ούτε καφενείο φίλων», απαντά ο υπουργός στα περί αλαζονείας

Ινστιτούτο Τσίπρα: Με Χουλιαράκη, Κουτεντάκη, Γαβρόγλου, Λιάκο το επιστημονικό συμβούλιο – Όλα τα ονόματα