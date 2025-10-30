search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 20:53
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.10.2025 19:42

Η Ευγενία Φωτονιάτα σε ρόλο κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα 

30.10.2025 19:42
Τα είχαμε γράψει για την Ευγενία Φωτονιάτα, αλλά δεν είχε… εκτιμηθεί δεόντως. Ότι δηλαδή η Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα έχει υψηλή θέση στο νέο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα η αναφορά ότι μπορεί να συζητηθεί και για διευθύντρια του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, είχε εκληφθεί και ως… απειλή για κάποιους άλλους φιλόδοξους παράγοντες.

Η Ευγενία Φωτονιάτα λοιπόν τοποθετήθηκε Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ίσως στη σημαντικότερη θέση του νέου σχήματος.

1 / 3