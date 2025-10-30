Η Ευγενία Φωτονιάτα σε ρόλο κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τα είχαμε γράψει για την Ευγενία Φωτονιάτα, αλλά δεν είχε… εκτιμηθεί δεόντως. Ότι δηλαδή η Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα έχει υψηλή θέση στο νέο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα.
Μάλιστα η αναφορά ότι μπορεί να συζητηθεί και για διευθύντρια του γραφείου του πρώην πρωθυπουργού, είχε εκληφθεί και ως… απειλή για κάποιους άλλους φιλόδοξους παράγοντες.
Η Ευγενία Φωτονιάτα λοιπόν τοποθετήθηκε Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ίσως στη σημαντικότερη θέση του νέου σχήματος.
