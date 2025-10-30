search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:52
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.10.2025 15:38

Βάλανε ΚΟΕΣ τις μέρες που λείπει ο Δούκας   

30.10.2025 15:38
xaris doukas 66- new

Κάποιοι, αντί να κάνουν κάτι πιο σοβαρό μπας και ανέβουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, αρέσκονται στις παρασκηνιακές φιοριτούρες, με στόχο όποιον δεν θεωρούν αρεστό.

Δεν εξηγείται διαφορετικά η «διαρροή» που κυκλοφόρησε (και γράφτηκε) ότι ο Χάρης Δούκας θα λείπει – κάπως σαν… επίτηδες – από την πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

Βλέπετε, είναι εδώ και πολύ καιρό γνωστό ότι στις αρχές Νοεμβρίου ο Δούκας θα βρεθεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, για να συμμετάσχει – ως βασικός ομιλητής μάλιστα – στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που διοργανώνεται ενόψει της κρίσιμης Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30.

Κι όμως, μετά από προσμονή και υπομονή μηνών και ενώ το συνέδριο πάει για την άνοιξη του 2026, ορίστηκε ΚΟΕΣ τις ημερομηνίες που είναι προγραμματισμένο να λείπει ο Δούκας!

Κανονικά δηλαδή πρέπει να ρωτήσει ο Δούκας γιατί επιλέχθηκε η Δευτέρα 3/11 για την ΚΟΕΣ. Και όχι κάποιοι να λένε ότι πάει στη Βραζιλία και θα… λείπει. Ή μήπως τον θέλουν τόσο πολύ στη συνεδρίαση που… στεναχωριούνται με την απουσία του;

