ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

30.10.2025 13:22

Ο Κασσελάκης συγχαίρει τον Ρομπ Γέτεν: Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ηγέτες που ζουν με διαφάνεια

kassellakis_jetten_new
@skasselakis

Τον Ρομπ Γέτεν για τη νίκη του στις ολλανδικές εκλογές συνεχάρη ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας κάνει λόγο για ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα διαφάνειας και σεβασμού, που δίνει ελπίδα στους νέους να μένουν ο εαυτός τους και να διεκδικούν μια κοινωνία με ελευθερία και ισότητα.

Παράλληλα σημειώνει μεταξύ άλλων ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι «μήνυμα ότι η Ακροδεξιά μπορεί να ηττηθεί».

«Σε ευχαριστώ για τον αγώνα σου. Για μια κοινωνία που θα προχωρά με ελευθερία, με ισότητα, με σεβασμό. Χθες άναψες την ελπίδα.Την ελπίδα για μια Ευρώπη που θα προχωρά χωρίς φόβο», καταλήγει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Χθες το πάθος, η ειλικρίνεια και η Ευρώπη νίκησαν.
Γιατί ο Rob Jetten στην Ολλανδία έδειξε ότι η αυθεντικότητα δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη.
Ότι η προοδευτική Ευρώπη έχει ανάγκη από πολιτικούς που ζουν με διαφάνεια και δεν υποκρίνονται.
Που μπορούν να μιλήσουν κατανοητά. Και κυρίως μέσα από την καρδιά τους.
Φίλε Rob,
Η νίκη σου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτική επιτυχία.
Είναι μήνυμα σε κάθε νέο άνθρωπο ότι μπορεί να μείνει ο εαυτός του και να κερδίσει.
Ότι η Ακροδεξιά μπορεί να ηττηθεί.
Όταν μιλάς με ειλικρίνεια, με αγάπη, με καθαρότητα.
Είμαι υπερήφανος για σένα.
Και σε ευχαριστώ για τον αγώνα σου. Για μια κοινωνία που θα προχωρά με ελευθερία, με ισότητα, με σεβασμό. Χθες άναψες την ελπίδα.
Την ελπίδα για μια Ευρώπη που θα προχωρά χωρίς φόβο.

