Oλλανδία: Οι κεντρώοι ισόβαθμοι σε έδρες με τον ακροδεξιό Βίλντερς – «Ας μην πανηγυρίσει υπερβολικά ακόμα ο Γέτεν» λένε οι ευρωπαίοι

Το κεντρώο-φιλελεύθερο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν είναι ισόπαλο αυτη την στιγμη με τον λαϊκιστή ακροδεξιό Γκέερτ Βίλντερς στις ολλανδικές εκλογές, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των ψήφων.

Με καταμετρημένο περίπου το 98% των ψήφων, τόσο το D66 όσο και το Κόμμα της Ελευθερίας του Βίλντερς οδεύουν προς την κατάκτηση 26 εδρών στο κοινοβούλιο των 150 εδρών, σύμφωνα με πρόβλεψη του ολλανδικού πρακτορείου ειδήσεων ANP.

Τα αρχικά exit poll εμφάνιζαν τον Γέτεν ως τον απολυτο νικητή.. «Εκατομμύρια Ολλανδοί έχουν γυρίσει σελίδα. Έχουν πει αντίο σε μια τοξική πολιτική», είπε στους υποστηρικτές του.

Ο ίδιος ο Βίλντερς είχε νωρίτερα παραδεχτεί ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε, έχοντας χάσει 11 έδρες, αλλά είπε ότι είχε πετύχει το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του.

Τρία άλλα κόμματα δεν ήταν πολύ πίσω, συμπεριλαμβανομένων των Συντηρητικών Φιλελεύθερων με 22 έδρες, ακολουθούμενα από το αριστερό Πράσινο-Αριστερά-Εργατικό Κόμμα και τους Χριστιανοδημοκράτες.

Ο Βίλντερς ηγούνταν των δημοσκοπήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά αφότου απέσυρε τον δικό του κόμμα τον Ιούνιο από την κυβέρνηση με αφορμή μια διαμάχη για το άσυλο και τη μετανάστευση, όλοι οι ηγέτες των υπόλοιπων κομμάτων ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούσαν να συνεργαστούν ξανά μαζί του.

Όχι ακόμη πανηγυρισμοί

Λογικά , ο – ένθερμος φιλοευρωπαίος φιλελεύθερος – Ρομπ Γέτεν, έχει καλές πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός. Σε ηλικία 38 ετών, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος υποψήφιος που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα, σημειώνει το Politico.

«Πολλοί στις Βρυξέλλες θα χαιρετίσουν την άνοδο ενός mainstream, φιλοκυβερνητικού και μεταρρυθμιστικού κόμματος», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της πολιτικής ευαισθησίας του θέματος. «Οι Ολλανδοί έχουν πολλά να προσφέρουν στην ΕΕ», πρόσθεσε.

Αλλά ακόμη και αν αναπνέουν με ανακούφιση οι αξιωματούχοι, οι διπλωμάτες και οι υπουργοί των Βρυξελλών που διευθύνουν την ΕΕ – θα ήταν σκόπιμο να μην πανηγυρίσουν ακόμα υπερβολικά – το ίδιος και ο Γέτεν.

Αν τα προηγούμενα χρόνια αποτελούν οδηγό, η τελική μορφή της επόμενης κυβέρνησης και τα πολιτικά της σχέδια δεν θα γίνουν σαφή για μήνες.

Παραμένοντας Ολλανδοί

Στις Βρυξέλλες, οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι η επόμενη ολλανδική κυβέρνηση θα διατηρήσει την ίδια γενική προσέγγιση σε βασικά θέματα πολιτικής: περιορισμός του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, καταστολή της μετανάστευσης, ενίσχυση του εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας, υποστήριξη της Ουκρανίας και ενίσχυση της κοινής άμυνας.

Ένας τομέας όπου τα πράγματα ενδέχεται να περιπλέκονται είναι η κλιματική πολιτική. Ο Γέτεν είναι προσηλωμένος στην κλιματική δράση και ενδέχεται να καταλήξει σε συμφωνία κατανομής εξουσίας με το GreenLeft-Labor, το οποίο ηγήθηκε στις εκλογές αυτές ο πρώην επικεφαλής της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, Φρανς Τίμερμανς.

Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Γέτεν θα εξισορροπήσει τη δράση για το κλίμα με τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι καθοριστικός για τις πολιτικές συζητήσεις στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάϊεν, έχει περιορίσει τα μέτρα για το κλίμα εν μέσω παραπόνων από το κεντροδεξιό χώρο ότι είναι δαπανηρά για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Ωστόσο, επιθυμεί να εξασφαλίσει υποστήριξη για νέους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040.

Επιπλέον, η στέγαση και η μετανάστευση -δύο τομείς που συχνά συνδέονται με ακροδεξιούς πολιτικούς -ήταν κεντρικά ζητήματα στην ολλανδική προεκλογική εκστρατεία. Και τα δύο θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην ατζέντα της ΕΕ.

Για πολλούς που παρακολουθούν την εξέλιξη των εκλογών στις Βρυξέλλες, οι μεγαλύτερες ανησυχίες είναι πρακτικές:

Θα είναι η επόμενη ολλανδική κυβέρνηση πιο σταθερή από την προηγούμενη; Και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνασπισμού; Πέρασαν επτά μήνες από τις τελευταίες εκλογές τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από τον Σχόοφ τον Ιούλιο του 2024.

«Αυτό είναι ένα ιστορικό εκλογικό αποτέλεσμα, διότι δείξαμε όχι μόνο στην Ολλανδία αλλά και στον κόσμο ότι είναι δυνατό να νικήσουμε τα λαϊκιστικά και ακροδεξιά κινήματα», δήλωσε ο Γέτεν στους υποστηρικτές του. «Είμαι πολύ πρόθυμος να συνεργαστώ με άλλα κόμματα για να σχηματίσουμε μια φιλόδοξη κυβέρνηση συνασπισμού το συντομότερο δυνατόν», επεσήμανε.

