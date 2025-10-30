Ο Μερτς συναντά στην Άγκυρα τον Ερντογάν: Στην ατζέντα μεταναστευτικό, Eurofighter και SAFE

Η επίσκεψη του Φρίντριχ Μερτς στην Τουρκία, έρχεται σε μία αρκετά κρίσιμη στιγμή για τον ρόλο της Άγκυρας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Μετά τη συμφωνία του Λονδίνου για την πώληση 20 μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, το ταξίδι του Μερτς θεωρείται καθοριστικό για να διαμορφωθεί η «γερμανική απάντηση» στο βρετανικό άνοιγμα, αλλά και για να τεθούν οι βάσεις μιας πιο ρεαλιστικής και θεσμικής ευρω-τουρκικής συνεργασίας.

Η συνάντησή τους θα έχει τρία σημαντικά ζητήματα στα οποία ο Μερτς θα επιδιώξει την συνεργασία του Ερντογάν, με «ανταλλάγματα» φυσικά.

Το πρώτο ζήτημα που θα συζητηθεί, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, είναι το μεταναστευτικό και ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Μερτς θέλει μια νέα συμφωνία για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, κατ’ αναλογία με την παλαιότερη «EU–Turkey deal» επιδιώκοντας από τον Ερντογάν να του εξασφαλίσει τον περιορισμό των παράτυπων μετακινήσεων και στην επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών.

Για τον Μερτς, μια τέτοια συμφωνία είναι άκρως αναγκαία πολιτικά στην χώρα του, αλλά και για την πολιτική της Ευρώπης στο μεταναστευτικό ζήτημα.

«Ο Μερτς ενδιαφέρεται να δει σε βάθος τις λεπτομέρειες της συμφωνίας καθώς η Γερμανία είναι μέρος του κονσόρτσιουμ του Eurofighter, αλλά δεν κινείται με την ίδια ευκολία και ταχύτητα του Λονδίνου» τονίζουν.

Τα Eurofighter και το SAFE

Το δεύτερο ζήτημα που θα συζητήσουν είναι τα Eurofighter Typhoon. Ο Ερντογάν βλέποντας τα F35 να απομακρύνονται, θέλει να αποκτήσει κι άλλα Eurofighter. Ο Μερτς αναμένεται να δώσει τη συγκατάθεσή του, ωστόσο σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά.

Το Βερολίνο βλέπει θετικά τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της γερμανικής και της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ωστόσο θέλει να κρατηθεί και μια ισορροπία λόγω της ΕΕ.

Εκεί έρχεται και το SAFE. Είναι επίσης ένα ζήτημα που θα θίξει ο Μερτς στον Ερντογάν, όπου θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν τρόπους για στενότερη συνεργασία μεταξύ γερμανικών και τουρκικών αμυντικών εταιρειών, εντάσσοντας την Τουρκία σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ωστόσο, η είσοδος της Άγκυρας στο SAFE απαιτεί ομοφωνία των κρατών-μελών, με την Ελλάδα να έχει ξεκαθαρίσει ότι θέτει βέτο λόγω του casus belli.

Ο Μερτς γνωρίζει ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα με ελάχιστες πιθανότητες -τη δεδομένη χρονική στιγμή- να γυρίσει θετικά προς την Αγκυρα και δεν θέλει να μπλέξει με ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Ο Ιμάμογλου

Ενα άλλο ζήτημα το οποίο ο Μερτς θα επιχειρήσει να θίξει —έστω με διπλωματικό τρόπο— είναι το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, με αφορμή τη φυλάκιση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Για το Βερολίνο, η στάση απέναντι σε τέτοια ζητήματα θα αποτελέσει δείκτη του πώς η ΕΕ μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη συνεργασίας με την Άγκυρα και στην υπεράσπιση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών.

Διαβάστε επίσης:

Ο τυφώνας Melissa «ισοπέδωσε» την Καραϊβική: Νεκροί, και εικόνες βιβλικής καταστροφής (Photos/Video)

Τραμπ: «Πολύ καλή» η συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά

Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου – Διασώθηκε μόνο η κόρη της οικογένειας