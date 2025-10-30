search
30.10.2025 12:46

Χαμηλώνει τους τόνους ο Μαρκόπουλος – «Θα δώσουμε τη μάχη των εκλογών με τον Μητσοτάκη»

Αν και τον τελευταίο καιρό είχε επιδοθεί σε εκτόξευση αιχμών για κυβερνητικές επιλογές, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα Μητσοτάκη. Ερωτηθείς μάλιστα αν θα μπορούσε ο Νίκος Δένδιας να διεκδικήσει την ηγεσία της ΝΔ, βρήκε την ευκαιρία να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας ότι «κανένας δεν αμφισβητεί την επάρκεια, το ήθος, την αξία του υπουργού Άμυνας, από την άλλη όμως είναι πάρα πολύ άκομψο και λάθος στρατηγικά να ανοίγει μια τέτοια συζήτηση».

Σημείωσε ότι «πρωθυπουργό έχουμε, αρχηγό έχουμε, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι λειτουργούμε για τα επόμενα δύο χρόνια να παράξουμε έργο, να δώσουμε αποτελέσματα, έχει έρθει η ώρα να δείξουμε το έργο που έχουμε κάνει, να το επικοινωνήσουμε, να καλυτερεύσουμε τη ζωή των Ελλήνων από εκεί και πέρα τη μάχη, είναι ξεκάθαρο, θα την δώσουμε με τον Κυρ. Μητσοτάκη. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν βοηθάει τη ΝΔ, δεν βοηθάει κανέναν».

Προφανώς η διαφαινόμενη εξομάλυνση των σχέσεων Μητσοτάκη – Δένδια κάνει και τους αμφισβητίες βουλευτές να βάζουν τα σπαθιά στα θηκάρια – προσώρας έστω.

